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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1379138013811382

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Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 07:48

Re: Sense Bank

to Sense: Чи є зараз проблеми з купівлею ОВДП, намагаюся купити,але пише: неправильно введений КЕВ код, але вводжу правильно.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 09:08

  melkh написав:to Sense: Чи є зараз проблеми з купівлею ОВДП, намагаюся купити,але пише: неправильно введений КЕВ код, але вводжу правильно.

Ні, наразі жодних проблем у сервісі Інвестиції не спостерігається, спробуйте повторити купівлю, якщо помилка знову виникне, то раджу оновити ваш КЕП і продовжити покупку.
Інструкція як це зробити за посиланням https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 6916361874

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 09:17

  novichok написав:
  Shaman написав:раніше при поповненні карток дві картки, два номера - можна спокійно поповнювати по 10 т грн в кожній мережі. зараз щось з сенс проблеми. Тепер що, банк обмежує поповнення по людині, а не по картці? причому збої навіть EasyPay та City24 - хоча мережі різні

Здається то термінали Сіті та Йосі обмежують. По номеру телефона дають поповнити раз на добу,навіть картки різних банків.

по номеру телефону так - але тут різні й картки, й номера телефонів...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 09:32

  melkh написав:to Sense: Чи є зараз проблеми з купівлею ОВДП, намагаюся купити,але пише: неправильно введений КЕВ код, але вводжу правильно.

це значить шо у вас закінчився сертифікат. він в алці тільки пів року дійсний. вводьте 3 рази, воно так і буде писати шо неправильно і потім дасть пере випустити КЕП (з дія шерінгом і анкетою)
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