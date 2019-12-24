Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 бер, 2025 07:48
to Sense: Чи є зараз проблеми з купівлею ОВДП, намагаюся купити,але пише: неправильно введений КЕВ код, але вводжу правильно.
melkh
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Додано: Сер 26 бер, 2025 09:08
melkh написав:
to Sense: Чи є зараз проблеми з купівлею ОВДП, намагаюся купити,але пише: неправильно введений КЕВ код, але вводжу правильно.
Ні, наразі жодних проблем у сервісі Інвестиції не спостерігається, спробуйте повторити купівлю, якщо помилка знову виникне, то раджу оновити ваш КЕП і продовжити покупку.
Інструкція як це зробити за посиланням
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 6916361874
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Додано: Сер 26 бер, 2025 09:17
novichok написав: Shaman написав:
раніше при поповненні карток дві картки, два номера - можна спокійно поповнювати по 10 т грн в кожній мережі. зараз щось з сенс проблеми. Тепер що, банк обмежує поповнення по людині, а не по картці? причому збої навіть EasyPay та City24 - хоча мережі різні
Здається то термінали Сіті та Йосі обмежують. По номеру телефона дають поповнити раз на добу,навіть картки різних банків.
по номеру телефону так - але тут різні й картки, й номера телефонів...
Shaman
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Додано: Сер 26 бер, 2025 09:32
melkh написав:
to Sense: Чи є зараз проблеми з купівлею ОВДП, намагаюся купити,але пише: неправильно введений КЕВ код, але вводжу правильно.
це значить шо у вас закінчився сертифікат. він в алці тільки пів року дійсний. вводьте 3 рази, воно так і буде писати шо неправильно і потім дасть пере випустити КЕП (з дія шерінгом і анкетою)
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