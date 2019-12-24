Shaman написав:раніше при поповненні карток дві картки, два номера - можна спокійно поповнювати по 10 т грн в кожній мережі. зараз щось з сенс проблеми. Тепер що, банк обмежує поповнення по людині, а не по картці? причому збої навіть EasyPay та City24 - хоча мережі різні
Здається то термінали Сіті та Йосі обмежують. По номеру телефона дають поповнити раз на добу,навіть картки різних банків.
по номеру телефону так - але тут різні й картки, й номера телефонів...
Shaman написав:раніше при поповненні карток дві картки, два номера - можна спокійно поповнювати по 10 т грн в кожній мережі. зараз щось з сенс проблеми. Тепер що, банк обмежує поповнення по людині, а не по картці? причому збої навіть EasyPay та City24 - хоча мережі різні
Ліміт як в терміналах city24, так і в терміналах EasyPay діє одразу на картку та мобільний номер телефона. Наприклад, поповнити 2 різні картки за одним номером телефону буде недоступно, оскільки спрацює ліміт на номер телефону, водночас поповнити 1 картку двома різними номерами телефону також не вийде, спрацює ліміт картки.
Shaman написав:раніше при поповненні карток дві картки, два номера - можна спокійно поповнювати по 10 т грн в кожній мережі. зараз щось з сенс проблеми. Тепер що, банк обмежує поповнення по людині, а не по картці? причому збої навіть EasyPay та City24 - хоча мережі різні
Подякуй товарищу Howl. Він дуже переймався такою "несправидливістю" і жалівся в банк.