Додано: Сер 26 бер, 2025 19:05

Driver написав: Коллега-форумчанин вчера писал, что если есть перс.менеджер, то в другом отделении могут обслуживать по "особому" регламенту. Коллега-форумчанин вчера писал, что если есть перс.менеджер, то в другом отделении могут обслуживать по "особому" регламенту.

Бояться этого регламента не надоПросто, если там очередь к обычному менеджеру, то есть смысл сразу спросить куда в этом отделении идти людям с персменом.Вообще Алка карты получать обычно на Новую Почту отправляет. В принципе, оно удобно и довольно быстро приезжает. Только при перевыпусках не угадаешь: нужно самому заказывать на НП или они уже сами на отделение отправили и эта карта тебя может уже недели рядом с персменом ждёт, а персмен об этом ни слуху, ни духу и от тебя же об этом узнаёт.