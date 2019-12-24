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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1380138113821383>

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Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 07:48

Re: Sense Bank

to Sense: Чи є зараз проблеми з купівлею ОВДП, намагаюся купити,але пише: неправильно введений КЕВ код, але вводжу правильно.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 09:08

  melkh написав:to Sense: Чи є зараз проблеми з купівлею ОВДП, намагаюся купити,але пише: неправильно введений КЕВ код, але вводжу правильно.

Ні, наразі жодних проблем у сервісі Інвестиції не спостерігається, спробуйте повторити купівлю, якщо помилка знову виникне, то раджу оновити ваш КЕП і продовжити покупку.
Інструкція як це зробити за посиланням https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 6916361874

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 09:17

  novichok написав:
  Shaman написав:раніше при поповненні карток дві картки, два номера - можна спокійно поповнювати по 10 т грн в кожній мережі. зараз щось з сенс проблеми. Тепер що, банк обмежує поповнення по людині, а не по картці? причому збої навіть EasyPay та City24 - хоча мережі різні

Здається то термінали Сіті та Йосі обмежують. По номеру телефона дають поповнити раз на добу,навіть картки різних банків.

по номеру телефону так - але тут різні й картки, й номера телефонів...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 09:32

  melkh написав:to Sense: Чи є зараз проблеми з купівлею ОВДП, намагаюся купити,але пише: неправильно введений КЕВ код, але вводжу правильно.

це значить шо у вас закінчився сертифікат. він в алці тільки пів року дійсний. вводьте 3 рази, воно так і буде писати шо неправильно і потім дасть пере випустити КЕП (з дія шерінгом і анкетою)
24589
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 10:06

  24589 написав:
  melkh написав:to Sense: Чи є зараз проблеми з купівлею ОВДП, намагаюся купити,але пише: неправильно введений КЕВ код, але вводжу правильно.

це значить шо у вас закінчився сертифікат. він в алці тільки пів року дійсний. вводьте 3 рази, воно так і буде писати шо неправильно і потім дасть пере випустити КЕП (з дія шерінгом і анкетою)
Дякую, я так і зрозумів,що щось тут не так, тому що код ТОЧНО вводив, але не пропускало.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 10:47

  Shaman написав:раніше при поповненні карток дві картки, два номера - можна спокійно поповнювати по 10 т грн в кожній мережі. зараз щось з сенс проблеми. Тепер що, банк обмежує поповнення по людині, а не по картці? причому збої навіть EasyPay та City24 - хоча мережі різні

Ліміт як в терміналах city24, так і в терміналах EasyPay діє одразу на картку та мобільний номер телефона.
Наприклад, поповнити 2 різні картки за одним номером телефону буде недоступно, оскільки спрацює ліміт на номер телефону, водночас поповнити 1 картку двома різними номерами телефону також не вийде, спрацює ліміт картки.

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 11:16

  Shaman написав:раніше при поповненні карток дві картки, два номера - можна спокійно поповнювати по 10 т грн в кожній мережі. зараз щось з сенс проблеми. Тепер що, банк обмежує поповнення по людині, а не по картці? причому збої навіть EasyPay та City24 - хоча мережі різні

Подякуй товарищу Howl. Він дуже переймався такою "несправидливістю" і жалівся в банк.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 18:56

  Sense Bank написав:Будемо раді, якщо ви оціните усі плюси й надасте ваш фідбек 😁

З повагою, Володимир 💎

До персонального менеджера не добрался, но есть отзыв по отделению (Киевское №25), негативный.

Зашёл в отделение - хотел получить неименную АТБ-карту, чтобы заменить виртуальную.

1. Сотрудницы общались с видом "опять эти клиенты! ̶П̶о̶о̶б̶щ̶а̶т̶ь̶с̶я̶ поработать не дадут!"
(мелочь,а неприятно)

2. Заявили, что "мы не можем просто так дать вам неименную карту. Открывай приложение, будем добавлять при нас"
Почему, например, Приватбанк может, а Сенс нет? :shock:
И почему через моё приложение, а не через их программу?

3. Неименных карт в наличии не оказалось. :!:
(хромает логистика, однако)

4. Предложили попробовать поискать неименную АТБ-карту в другом отделении.
Здесь имею вопрос. Коллега-форумчанин вчера писал, что если есть перс.менеджер, то в другом отделении могут обслуживать по "особому" регламенту.
Sense Bank, шо мне делать? Имеет смысл идти в другое отделение?
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 19:05

Re: Sense Bank

  Driver написав:Коллега-форумчанин вчера писал, что если есть перс.менеджер, то в другом отделении могут обслуживать по "особому" регламенту.

Бояться этого регламента не надо :) Просто, если там очередь к обычному менеджеру, то есть смысл сразу спросить куда в этом отделении идти людям с персменом.

Вообще Алка карты получать обычно на Новую Почту отправляет. В принципе, оно удобно и довольно быстро приезжает. Только при перевыпусках не угадаешь: нужно самому заказывать на НП или они уже сами на отделение отправили и эта карта тебя может уже недели рядом с персменом ждёт, а персмен об этом ни слуху, ни духу и от тебя же об этом узнаёт.
Востаннє редагувалось moveton в Сер 26 бер, 2025 19:09, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 19:08

moveton, так это именные отправляют Новой почтой.
Неименные в отделении выдаются.
Если есть в наличии, of course :x
Driver
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