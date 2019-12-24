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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 бер, 2025 19:13
Driver написав:moveton
, так это именные отправляют Новой почтой.
Неименные в отделении выдаются.
Если есть в наличии, of course
Так в том-то и дело, что обычно в отделении их нет. А так тыкнул в приложении и точно через НП через несколько дней забрал. И в отделении призывают к тому же. Или есть какой-то прикол в анонимной, что специально за ней стоит гоняться? Чтобы нарушить соглашение с банком, дать ей пользоваться другому человеку и никто не удивлялся, что у женщины на карте "Фёдор" написано? Да право слово, и так никто не будет.
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Додано: Сер 26 бер, 2025 19:32
Sense Bank написав:
Якщо є потреба, то так, при невідповідності критеріям — буде перегляд і персонального менеджера заберуть 😔
1 Протягом якого часу відбувається перегляд невідповідності критеріям?
2 Якщо персонального менеджера забирають, то банк про це повідомить, як повідомляє при його призначенні?
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Додано: Сер 26 бер, 2025 20:04
Driver написав: Sense Bank написав:
Будемо раді, якщо ви оціните усі плюси й надасте ваш фідбек 😁
З повагою, Володимир 💎
До персонального менеджера не добрался, но есть отзыв по отделению (Киевское №25), негативный.
Зашёл в отделение - хотел получить неименную АТБ-карту, чтобы заменить виртуальную.
1. Сотрудницы общались с видом "опять эти клиенты! ̶П̶о̶о̶б̶щ̶а̶т̶ь̶с̶я̶ поработать не дадут!"
(мелочь,а неприятно)
2. Заявили, что "мы не можем просто так дать вам неименную карту. Открывай приложение, будем добавлять при нас"
Почему, например, Приватбанк может, а Сенс нет?
И почему через моё приложение, а не через их программу?
3. Неименных карт в наличии не оказалось.
(хромает логистика, однако)
4. Предложили попробовать поискать неименную АТБ-карту в другом отделении.
Здесь имею вопрос. Коллега-форумчанин вчера писал, что если есть перс.менеджер, то в другом отделении могут обслуживать по "особому" регламенту.Sense Bank
, шо мне делать? Имеет смысл идти в другое отделение?
Не понял!
Вот все эти вопросы скопипастите своему персмену в Вайбер и укажите в каком отд-и вам удобно оформить мнгновенку..
И ждите... Ну може на сл. день все порешает
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Додано: Сер 26 бер, 2025 21:23
Driver написав:moveton
, так это именные отправляют Новой почтой.
Неименные в отделении выдаются.
Если есть в наличии, of course
в атб купи неіменну, правда теж саме сенса треба пошукати. 50 грн за пластик повернуть на рахунок
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