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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 бер, 2025 19:42
Shaman написав:
незрозуміло - факти > лузли, є таке правило. маєте на увазі, що 750 - 5 поповнень по 30 т грн * 0,5%?
что может быть не понятно (и как можно вести речть про 750) если в правилах четко написано - максимальная сумма орехов на одно лицо за весь период акции - 500? Я на позапрошлой станице этого топика цитату из правил приводил - гляньте viewtopic.php?p=5840475#p5840475
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WallNutPen
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Додано: Суб 29 бер, 2025 22:18
WallNutPen написав: Shaman написав:
незрозуміло - факти > лузли, є таке правило. маєте на увазі, що 750 - 5 поповнень по 30 т грн * 0,5%?
что может быть не понятно (и как можно вести речть про 750) если в правилах четко написано - максимальная сумма орехов на одно лицо за весь период акции - 500? Я на позапрошлой станице этого топика цитату из правил приводил - гляньте viewtopic.php?p=5840475#p5840475
в правилах так. але в попередньому повідомленні було вказано 500 на місяць. тому вам треба було додати лише слово - 500 загалом. коли я перечитав ваше попередне повідомлення, то звернув увагу на це. минулого разу - пропустив.
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Shaman
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Додано: Нед 30 бер, 2025 08:58
Ну прочитавши умови стає зрозуміло, що то не для досвідчених козаків а лише тим хто перший раз easyId робить. Абідно)
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Додано: Нед 30 бер, 2025 12:34
Шановні лорди, що з акційними розстрочками після 31.03, є вже інформація?
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wolt450
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Додано: Нед 30 бер, 2025 14:01
Sense Bank написав:
Інформування не передбачене з міркувань, що клієнт особисто контролює власні розрахунки, суму активів та пасивів на рахунках в банку, які є критеріями для персонального сервісу
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
1. Но при таком раскладе клиент также контролирует и условия для получения
перс.менеджера.
Неувязочка-с.
2. Кроме собственно критериев, вторым шагом идёт действие банка - дать менеджера / забрать менеджера.
Почему об одном действии банк таки сообщает, а по другому - нет?
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Driver
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Додано: Нед 30 бер, 2025 14:08
Driver написав:
2. Кроме собственно критериев, вторым шагом идёт действие банка - дать менеджера / забрать менеджера.
Почему об одном действии банк таки сообщает, а по другому - нет?
Потому, что какого именно менеджера банк выделит клиент не контролирует и поэтому без сообщения не узнает кому звонить?
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moveton
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