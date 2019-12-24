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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 19:42

Re: Sense Bank

  Shaman написав:незрозуміло - факти > лузли, є таке правило. маєте на увазі, що 750 - 5 поповнень по 30 т грн * 0,5%?
что может быть не понятно (и как можно вести речть про 750) если в правилах четко написано - максимальная сумма орехов на одно лицо за весь период акции - 500? Я на позапрошлой станице этого топика цитату из правил приводил - гляньте ;)
viewtopic.php?p=5840475#p5840475
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 22:18

  WallNutPen написав:
  Shaman написав:незрозуміло - факти > лузли, є таке правило. маєте на увазі, що 750 - 5 поповнень по 30 т грн * 0,5%?
что может быть не понятно (и как можно вести речть про 750) если в правилах четко написано - максимальная сумма орехов на одно лицо за весь период акции - 500? Я на позапрошлой станице этого топика цитату из правил приводил - гляньте ;)
viewtopic.php?p=5840475#p5840475

в правилах так. але в попередньому повідомленні було вказано 500 на місяць. тому вам треба було додати лише слово - 500 загалом. коли я перечитав ваше попередне повідомлення, то звернув увагу на це. минулого разу - пропустив.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 08:58

Ну прочитавши умови стає зрозуміло, що то не для досвідчених козаків а лише тим хто перший раз easyId робить. Абідно)
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 12:34

РОЗСТРОЧКИ

Шановні лорди, що з акційними розстрочками після 31.03, є вже інформація?
wolt450
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 14:01

  Sense Bank написав:Інформування не передбачене з міркувань, що клієнт особисто контролює власні розрахунки, суму активів та пасивів на рахунках в банку, які є критеріями для персонального сервісу

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️

1. Но при таком раскладе клиент также контролирует и условия для получения перс.менеджера.
Неувязочка-с.

2. Кроме собственно критериев, вторым шагом идёт действие банка - дать менеджера / забрать менеджера.
Почему об одном действии банк таки сообщает, а по другому - нет?
Driver
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 14:08

  Driver написав:2. Кроме собственно критериев, вторым шагом идёт действие банка - дать менеджера / забрать менеджера.
Почему об одном действии банк таки сообщает, а по другому - нет?

Потому, что какого именно менеджера банк выделит клиент не контролирует и поэтому без сообщения не узнает кому звонить?
moveton
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