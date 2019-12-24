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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1383138413851386

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 07:40

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Шановні клієнти!

Інформуємо вас, що з 01.04.2025 по 31.08.2025 р. буде продовжено оформлення програми «Моментальна розстрочка» на акціних умовах з річною ставкою 0,01% і без щомісячної комісії на строк 3 місяці.

Нагадуємо, що щомісячна комісія від суми розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 3.0»:
- не застоСОвується на термін 3 місяці;


Що, і навіть фіксовані 50 гривень не візьмуть?
Amid
 
Повідомлень: 1840
З нами з: 12.06.08
Подякував: 237 раз.
Подякували: 354 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 15:02

  Amid написав:
  Amethyst написав:Шановні клієнти!

Інформуємо вас, що з 01.04.2025 по 31.08.2025 р. буде продовжено оформлення програми «Моментальна розстрочка» на акціних умовах з річною ставкою 0,01% і без щомісячної комісії на строк 3 місяці.

Нагадуємо, що щомісячна комісія від суми розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 3.0»:
- не застоСОвується на термін 3 місяці;


Що, і навіть фіксовані 50 гривень не візьмуть?

Все правильно, фіксована комісія в 50 грн вже не актуальна і не стягується 😊

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13014
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1395 раз.
 
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