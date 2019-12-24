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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 кві, 2025 07:40
Amethyst написав:
Шановні клієнти!
Інформуємо вас, що з 01.04.2025 по 31.08.2025 р. буде продовжено оформлення програми «Моментальна розстрочка» на акціних умовах з річною ставкою 0,01% і без щомісячної комісії на строк 3 місяці.
Нагадуємо, що щомісячна комісія від суми розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 3.0»:
- не застоСОвується на термін 3 місяці;
Що, і навіть фіксовані 50 гривень не візьмуть?
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Додано: Вів 01 кві, 2025 15:02
Amid написав: Amethyst написав:
Шановні клієнти!
Інформуємо вас, що з 01.04.2025 по 31.08.2025 р. буде продовжено оформлення програми «Моментальна розстрочка» на акціних умовах з річною ставкою 0,01% і без щомісячної комісії на строк 3 місяці.
Нагадуємо, що щомісячна комісія від суми розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 3.0»:
- не застоСОвується на термін 3 місяці;
Що, і навіть фіксовані 50 гривень не візьмуть?
Все правильно, фіксована комісія в 50 грн вже не актуальна і не стягується 😊
З повагою, Володимир 💎
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