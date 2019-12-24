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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 кві, 2025 07:40
Amethyst написав:
Шановні клієнти!
Інформуємо вас, що з 01.04.2025 по 31.08.2025 р. буде продовжено оформлення програми «Моментальна розстрочка» на акціних умовах з річною ставкою 0,01% і без щомісячної комісії на строк 3 місяці.
Нагадуємо, що щомісячна комісія від суми розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 3.0»:
- не застоСОвується на термін 3 місяці;
Що, і навіть фіксовані 50 гривень не візьмуть?
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Додано: Вів 01 кві, 2025 15:02
Amid написав: Amethyst написав:
Шановні клієнти!
Інформуємо вас, що з 01.04.2025 по 31.08.2025 р. буде продовжено оформлення програми «Моментальна розстрочка» на акціних умовах з річною ставкою 0,01% і без щомісячної комісії на строк 3 місяці.
Нагадуємо, що щомісячна комісія від суми розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 3.0»:
- не застоСОвується на термін 3 місяці;
Що, і навіть фіксовані 50 гривень не візьмуть?
Все правильно, фіксована комісія в 50 грн вже не актуальна і не стягується 😊
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Вів 01 кві, 2025 17:11
Sense Bank написав: WallNutPen написав:
имею вопрос к представителю банка - как в дальнейшем, если я в период действия акции решу еще пополнить свои карты (теперь уже естественно только участвующие в кЫшью) - будет ли учтено для начисления кэшбека уже состоявшееся пополнение выгоды как использованную попытку в рамках акции (там ведь по сути ограничение на первые 5 пополнений и общую сумму пополнений - не более 100к)? Ведь повторюсь в списке операций сса пополнение выгоды обозвано как "EasyPay поповнення з кешбеком"
Можете уточнить данный момент?
Дане питання уточню, згодом повернусь з відповіддю 🤝
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Повертаюсь з оновленням по питанню. В даному випадку залишається 4 поповнення, на які може бути нарахований кешбек. Загальна кількість поповнень, за які може бути нарахований кешбек, рахується загалом по клієнту, незалежно від картки, яку поповнювали.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
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Sense Bank
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Додано: Вів 01 кві, 2025 21:50
Sense Bank написав:
В даному випадку залишається 4 поповнення, на які може бути нарахований кешбек. Загальна кількість поповнень, за які може бути нарахований кешбек
, рахується загалом по клієнту, незалежно від картки, яку поповнювали.
Прежде всего спасибо за ответ. Только вот по выделенному - как-то извините не совсем понятно написано. Как все же выходит - получается из этой формулировки по моей транзакции (той что на выгоду) таки мог быть начислен кэшбек? или нет? Если таки мог (и транзакция в ССА об этом говорит) то давайте по заявке вручную доначислим... А если НИЗЗЯ в принципе - то зачем попытку считать - акция то не сработала?
Но теперь прошу помощи дальше - с попытками допустим хоть мутно, но ясно - банк (или кто там) решил - надо подчиниться. Но теперь предположим если в 4 оставшиеся попытки внести 4*25к=100к - то начислится ли кэшбек на "все 100к"* или по аналогии с "использованной попыткой" только "на 100к минус то что было внесено в попытке №1"?* Для понимания - 100к получено путем вычисления максимально возможной суммы окешбечиваемого пополнения исходя из условий что размер акционного кэшбека 0,5% от суммы и максимальная сумма кэшбека которую за весь период акции может получить 1 клиент = 500 орехов. Т.е. 500/0,5%=100к
UPD - Кирилл - перечитал правила - в корне не согласен с тем выводом, который вам предоставил профильный отдел. Вот читайте сами:
4.1.1. Заохоченням є нарахування Виконавцем Акції Учаснику Акції на бонусний рахунок фізичної особи АТ «СЕНС БАНК» в мобільному платіжному застосунку “SENSE SUPERAPP” у розмірі 0,5% від суми поповнення, та обмежується:
а) кількістю 5 (п’ять) разів протягом дії Акції;
Понимаете - в правилах речь идет не о 5 пополнениях, а именно о 5 НАЧИСЛЕНИЯХ на бонусный счет. Если в моем случае факта начисления не было - попытка не может быть засчитана ну никак.
ЗЫ. Если тот кто вам дал приведенную вами выше информацию пусть процитирует пункт правил согласно которого он хочет сказать, что даже неудачная попытка уменьшает разрешенные правилами 5 НАЧИСЛЕНИЙ за пополнение
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WallNutPen
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