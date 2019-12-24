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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 кві, 2025 07:40
Amethyst написав:
Шановні клієнти!
Інформуємо вас, що з 01.04.2025 по 31.08.2025 р. буде продовжено оформлення програми «Моментальна розстрочка» на акціних умовах з річною ставкою 0,01% і без щомісячної комісії на строк 3 місяці.
Нагадуємо, що щомісячна комісія від суми розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 3.0»:
- не застоСОвується на термін 3 місяці;
Що, і навіть фіксовані 50 гривень не візьмуть?
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Amid
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Додано: Вів 01 кві, 2025 15:02
Amid написав: Amethyst написав:
Шановні клієнти!
Інформуємо вас, що з 01.04.2025 по 31.08.2025 р. буде продовжено оформлення програми «Моментальна розстрочка» на акціних умовах з річною ставкою 0,01% і без щомісячної комісії на строк 3 місяці.
Нагадуємо, що щомісячна комісія від суми розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 3.0»:
- не застоСОвується на термін 3 місяці;
Що, і навіть фіксовані 50 гривень не візьмуть?
Все правильно, фіксована комісія в 50 грн вже не актуальна і не стягується 😊
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Вів 01 кві, 2025 17:11
Sense Bank написав: WallNutPen написав:
имею вопрос к представителю банка - как в дальнейшем, если я в период действия акции решу еще пополнить свои карты (теперь уже естественно только участвующие в кЫшью) - будет ли учтено для начисления кэшбека уже состоявшееся пополнение выгоды как использованную попытку в рамках акции (там ведь по сути ограничение на первые 5 пополнений и общую сумму пополнений - не более 100к)? Ведь повторюсь в списке операций сса пополнение выгоды обозвано как "EasyPay поповнення з кешбеком"
Можете уточнить данный момент?
Дане питання уточню, згодом повернусь з відповіддю 🤝
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Повертаюсь з оновленням по питанню. В даному випадку залишається 4 поповнення, на які може бути нарахований кешбек. Загальна кількість поповнень, за які може бути нарахований кешбек, рахується загалом по клієнту, незалежно від картки, яку поповнювали.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
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Додано: Вів 01 кві, 2025 21:50
Sense Bank написав:
В даному випадку залишається 4 поповнення, на які може бути нарахований кешбек. Загальна кількість поповнень, за які може бути нарахований кешбек
, рахується загалом по клієнту, незалежно від картки, яку поповнювали.
Прежде всего спасибо за ответ. Только вот по выделенному - как-то извините не совсем понятно написано. Как все же выходит - получается из этой формулировки по моей транзакции (той что на выгоду) таки мог быть начислен кэшбек? или нет? Если таки мог (и транзакция в ССА об этом говорит) то давайте по заявке вручную доначислим... А если НИЗЗЯ в принципе - то зачем попытку считать - акция то не сработала?
Но теперь прошу помощи дальше - с попытками допустим хоть мутно, но ясно - банк (или кто там) решил - надо подчиниться. Но теперь предположим если в 4 оставшиеся попытки внести 4*25к=100к - то начислится ли кэшбек на "все 100к"* или по аналогии с "использованной попыткой" только "на 100к минус то что было внесено в попытке №1"?* Для понимания - 100к получено путем вычисления максимально возможной суммы окешбечиваемого пополнения исходя из условий что размер акционного кэшбека 0,5% от суммы и максимальная сумма кэшбека которую за весь период акции может получить 1 клиент = 500 орехов. Т.е. 500/0,5%=100к
UPD - Кирилл - перечитал правила - в корне не согласен с тем выводом, который вам предоставил профильный отдел. Вот читайте сами:
4.1.1. Заохоченням є нарахування Виконавцем Акції Учаснику Акції на бонусний рахунок фізичної особи АТ «СЕНС БАНК» в мобільному платіжному застосунку “SENSE SUPERAPP” у розмірі 0,5% від суми поповнення, та обмежується:
а) кількістю 5 (п’ять) разів протягом дії Акції;
Понимаете - в правилах речь идет не о 5 пополнениях, а именно о 5 НАЧИСЛЕНИЯХ на бонусный счет. Если в моем случае факта начисления не было - попытка не может быть засчитана ну никак.
ЗЫ. Если тот кто вам дал приведенную вами выше информацию пусть процитирует пункт правил согласно которого он хочет сказать, что даже неудачная попытка уменьшает разрешенные правилами 5 НАЧИСЛЕНИЙ за пополнение
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WallNutPen
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Додано: Сер 02 кві, 2025 13:34
Sense Bank ,
у вас пластик карту АТБ у відділенні видають чи тіки на Новій пошті ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 02 кві, 2025 13:54
flysoulfly написав:Sense Bank
,
у вас пластик карту АТБ у відділенні видають чи тіки на Новій пошті ?
У випадку з карткою АТБ у вас взагалі 3 варіанти отримання пластику
1. Замовлення іменної картки на Нову Пошту в застосунку
2. Отримання неіменної картки у відділенні банку (за умови наявності пластику у відділенні)
Проте, також тут зауважу, що картка може бути без характерних для "АТБ" візуальних ознак
3. Придбання неіменного пластику безпосередньо в мережах магазинів "АТБ" з приємним бонусом у 100 кешиків 🫶
Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
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Додано: Сер 02 кві, 2025 13:54
З 1 травня ріжуть ліміти на перекази, буде як в моно?
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novichok
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Додано: Сер 02 кві, 2025 14:11
novichok написав:
З 1 травня ріжуть ліміти на перекази, буде як в моно?
Вітаю! Так) З 1 травня 2025 року у нас вводяться нові ліміти на перекази з рахунків фізичних осіб згідно з Меморандумом про прозорість функціонування ринку платіжних послуг.
Персональний ліміт на клієнта може бути 50 000 або 150 000 грн/міс.
Підвищення ліміту можливе, якщо маєте дохід понад встановлений ліміт. Для цього потрібно надати підтверджувальні документи (зарплатні відомості, декларації тощо)
Якщо займаєтесь волонтерською діяльністю - ліміт на перекази можна підвищити згідно з нормами Постанови НБУ № 18.
Оновлений Договір банківського обслуговування набуде чинності 1 травня 2025 року.
Що далі? З 1 червня 2025 року згідно з Меморандумом ліміт може бути знижено зі 150 000 грн до 100 000 грн/міс. Для певних категорій клієнтів (з високим рівнем ризику) ліміт залишиться на рівні 50 000 грн/міс.
Без змін залишаються платежі в магазинах, комуналка, мобільний, благодійність, оплата штрафів, зняття готівки.
Валерія 🫧
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Додано: Сер 02 кві, 2025 14:21
Sense Bank написав: flysoulfly написав:Sense Bank
,
у вас пластик карту АТБ у відділенні видають чи тіки на Новій пошті ?
У випадку з карткою АТБ у вас взагалі 3 варіанти отримання пластику
1. Замовлення іменної картки на Нову Пошту в застосунку
2. Отримання неіменної картки у відділенні банку (за умови наявності пластику у відділенні)
Проте, також тут зауважу, що картка може бути без характерних для "АТБ" візуальних ознак
3. Придбання неіменного пластику безпосередньо в мережах магазинів "АТБ" з приємним бонусом у 100 кешиків 🫶
Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
дякую.
ваш AТБпластик завжди VISA ?
цікаво про неіменні у відділенні й ті, що в магазині видають.
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flysoulfly
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Додано: Сер 02 кві, 2025 14:53
Sense Bank написав: novichok написав:
З 1 травня ріжуть ліміти на перекази, буде як в моно?
Вітаю! Так) З 1 травня 2025 року у нас вводяться нові ліміти на перекази з рахунків фізичних осіб згідно з Меморандумом про прозорість функціонування ринку платіжних послуг.
Персональний ліміт на клієнта може бути 50 000 або 150 000 грн/міс.
Підвищення ліміту можливе, якщо маєте дохід понад встановлений ліміт. Для цього потрібно надати підтверджувальні документи (зарплатні відомості, декларації тощо)
Якщо займаєтесь волонтерською діяльністю - ліміт на перекази можна підвищити згідно з нормами Постанови НБУ № 18.
Оновлений Договір банківського обслуговування набуде чинності 1 травня 2025 року.
Що далі? З 1 червня 2025 року згідно з Меморандумом ліміт може бути знижено зі 150 000 грн до 100 000 грн/міс. Для певних категорій клієнтів (з високим рівнем ризику) ліміт залишиться на рівні 50 000 грн/міс.
Без змін залишаються платежі в магазинах, комуналка, мобільний, благодійність, оплата штрафів, зняття готівки.
Валерія 🫧
Цікаво. А як мені дізнатися свій ліміт сьогодні. Я може хочу відкрити депозит, зберігати гроші на швидкому, прикупити облігацій сьогодні, а на яку суму розраховувати не знаю? Або 50 або 150... На р2р перекази чи на всі (включаючи iban)...
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novichok
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