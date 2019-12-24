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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1384138513861387

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Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 14:58

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Підвищення ліміту можливе, якщо маєте дохід понад встановлений ліміт. Для цього потрібно надати підтверджувальні документи (зарплатні відомості, декларації тощо)

Бла-бла из того, что и так в SSA все прочитали. А где детали? Самое очевидное:
1) Ограничение лимита срабатывает до операции или перевод проходит, но потом нужно объясняться с финмоном?
2) По какой формуле доход конвертируется в возможный лимит? Например, можно поставить лимит на общую сумму в справках о доходах за всю жизнь?
3) Можно ли и как проводить платежи сверх этого лимита, если оно изредка потребуется? В других банках существуют процедуры, когда показываешь справки о доходах хоть за 20 лет и в этих пределах позволяют провести разовый перевод или пачку переводов в течение суток, например. Но в каждом банке это по-разному и хотелось бы знать конкретную процедуру до того, как такой перевод провести уже понадобится.
4) Какие именно переводы засчитываются в лимит? Любой P2P? P2P на чужие карты? Любой СЭП? СЭП только на физиков с ИНН, отличным от плательщика?
5) Будет ли текущий статус лимита виден в SSA, как, например, у Мони?
Востаннє редагувалось moveton в Сер 02 кві, 2025 14:59, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 14:59

  flysoulfly написав:
  Sense Bank написав:
  flysoulfly написав:Sense Bank ,
у вас пластик карту АТБ у відділенні видають чи тіки на Новій пошті ?


У випадку з карткою АТБ у вас взагалі 3 варіанти отримання пластику :wink:

1. Замовлення іменної картки на Нову Пошту в застосунку

2. Отримання неіменної картки у відділенні банку (за умови наявності пластику у відділенні)
Проте, також тут зауважу, що картка може бути без характерних для "АТБ" візуальних ознак

3. Придбання неіменного пластику безпосередньо в мережах магазинів "АТБ" з приємним бонусом у 100 кешиків 🫶

Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
дякую.
ваш AТБпластик завжди VISA ?
цікаво про неіменні у відділенні й ті, що в магазині видають.

Якщо будете купляти в магазинах - то завжди буде Віза на гарненькому пластику)
А у відділенні, як зазначала вище, можуть видати неіменну картку, проте на іншому пластику - тому тут гарантувати не можу(

Якщо вам потрібно принципово Віза - то або на Нову Пошту, або ж у АТБ :wink:

Валерія 🫧
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:22

:evil: Блін, думав ще заводити в сенс, тепер навпаки треба виводити.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:25

  novichok написав::evil: Блін, думав ще заводити в сенс, тепер навпаки треба виводити.

Надеюсь, в Тазик, который по примеру своей дочки 20% комис за выплату при разрыве отношений вводит? :mrgreen:
moveton
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