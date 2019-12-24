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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 кві, 2025 14:58
Sense Bank написав:
Підвищення ліміту можливе, якщо маєте дохід понад встановлений ліміт. Для цього потрібно надати підтверджувальні документи (зарплатні відомості, декларації тощо)
Бла-бла из того, что и так в SSA все прочитали. А где детали? Самое очевидное:
1) Ограничение лимита срабатывает до операции или перевод проходит, но потом нужно объясняться с финмоном?
2) По какой формуле доход конвертируется в возможный лимит? Например, можно поставить лимит на общую сумму в справках о доходах за всю жизнь?
3) Можно ли и как проводить платежи сверх этого лимита, если оно изредка потребуется? В других банках существуют процедуры, когда показываешь справки о доходах хоть за 20 лет и в этих пределах позволяют провести разовый перевод или пачку переводов в течение суток, например. Но в каждом банке это по-разному и хотелось бы знать конкретную процедуру до того, как такой перевод провести уже понадобится.
4) Какие именно переводы засчитываются в лимит? Любой P2P? P2P на чужие карты? Любой СЭП? СЭП только на физиков с ИНН, отличным от плательщика?
5) Будет ли текущий статус лимита виден в SSA, как, например, у Мони?
Востаннє редагувалось moveton
в Сер 02 кві, 2025 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 14:59
flysoulfly написав: Sense Bank написав: flysoulfly написав:Sense Bank
,
у вас пластик карту АТБ у відділенні видають чи тіки на Новій пошті ?
У випадку з карткою АТБ у вас взагалі 3 варіанти отримання пластику
1. Замовлення іменної картки на Нову Пошту в застосунку
2. Отримання неіменної картки у відділенні банку (за умови наявності пластику у відділенні)
Проте, також тут зауважу, що картка може бути без характерних для "АТБ" візуальних ознак
3. Придбання неіменного пластику безпосередньо в мережах магазинів "АТБ" з приємним бонусом у 100 кешиків 🫶
Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
дякую.
ваш AТБпластик завжди VISA ?
цікаво про неіменні у відділенні й ті, що в магазині видають.
Якщо будете купляти в магазинах - то завжди буде Віза на гарненькому пластику)
А у відділенні, як зазначала вище, можуть видати неіменну картку, проте на іншому пластику - тому тут гарантувати не можу(
Якщо вам потрібно принципово Віза - то або на Нову Пошту, або ж у АТБ
Валерія 🫧
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Додано: Сер 02 кві, 2025 15:25
novichok написав:
:evil: Блін, думав ще заводити в сенс, тепер навпаки треба виводити.
Надеюсь, в Тазик, который по примеру своей дочки 20% комис за выплату при разрыве отношений вводит?
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