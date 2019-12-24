|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 кві, 2025 14:58
Sense Bank написав:
Підвищення ліміту можливе, якщо маєте дохід понад встановлений ліміт. Для цього потрібно надати підтверджувальні документи (зарплатні відомості, декларації тощо)
Бла-бла из того, что и так в SSA все прочитали. А где детали? Самое очевидное:
1) Ограничение лимита срабатывает до операции или перевод проходит, но потом нужно объясняться с финмоном?
2) По какой формуле доход конвертируется в возможный лимит? Например, можно поставить лимит на общую сумму в справках о доходах за всю жизнь?
3) Можно ли и как проводить платежи сверх этого лимита, если оно изредка потребуется? В других банках существуют процедуры, когда показываешь справки о доходах хоть за 20 лет и в этих пределах позволяют провести разовый перевод или пачку переводов в течение суток, например. Но в каждом банке это по-разному и хотелось бы знать конкретную процедуру до того, как такой перевод провести уже понадобится.
4) Какие именно переводы засчитываются в лимит? Любой P2P? P2P на чужие карты? Любой СЭП? СЭП только на физиков с ИНН, отличным от плательщика?
5) Будет ли текущий статус лимита виден в SSA, как, например, у Мони?
Востаннє редагувалось moveton
в Сер 02 кві, 2025 14:59, всього редагувалось 1 раз.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5355
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 630 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
Додано: Сер 02 кві, 2025 14:59
flysoulfly написав: Sense Bank написав: flysoulfly написав:Sense Bank
,
у вас пластик карту АТБ у відділенні видають чи тіки на Новій пошті ?
У випадку з карткою АТБ у вас взагалі 3 варіанти отримання пластику
1. Замовлення іменної картки на Нову Пошту в застосунку
2. Отримання неіменної картки у відділенні банку (за умови наявності пластику у відділенні)
Проте, також тут зауважу, що картка може бути без характерних для "АТБ" візуальних ознак
3. Придбання неіменного пластику безпосередньо в мережах магазинів "АТБ" з приємним бонусом у 100 кешиків 🫶
Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
дякую.
ваш AТБпластик завжди VISA ?
цікаво про неіменні у відділенні й ті, що в магазині видають.
Якщо будете купляти в магазинах - то завжди буде Віза на гарненькому пластику)
А у відділенні, як зазначала вище, можуть видати неіменну картку, проте на іншому пластику - тому тут гарантувати не можу(
Якщо вам потрібно принципово Віза - то або на Нову Пошту, або ж у АТБ
Валерія 🫧
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13020
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 1397 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
1
Додано: Сер 02 кві, 2025 15:25
novichok написав:
:evil: Блін, думав ще заводити в сенс, тепер навпаки треба виводити.
Надеюсь, в Тазик, который по примеру своей дочки 20% комис за выплату при разрыве отношений вводит?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5355
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 630 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
Додано: Сер 02 кві, 2025 15:30
novichok написав:
Блін, думав ще заводити в сенс, тепер навпаки треба виводити.
Ну таак, більше 120..130К тримати у будь-який банці зараз може вийти собі необачне, бо може зайняти додатковий час і нерви при виводі. Шо депо, шо обліжки, шо залишки з/п навіть за півроку
Ото хай меморандісти самі з собою отою пишною лікідностью бавляться
Шось тупеньке таке наморозили
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6263
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 483 раз.
- Подякували: 1217 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Сер 02 кві, 2025 15:42
novichok написав: Amethyst написав: novichok написав:
Блін, думав ще заводити в сенс, тепер навпаки треба виводити.
Ну таак, більше 120..130К тримати у будь-який банці зараз може вийти собі необачне, бо може зайняти додатковий час і нерви при виводі. Шо депо, шо обліжки, шо залишки з/п навіть за півроку
Ото хай меморандісти самі з собою отою пишною лікідностью бавляться
Шось тупеньке таке наморозили
Так хоч би знати зарання якою сумою оперувати, чи 50 чи 150 ...
Та все це туфта!
Клієнти які з банкою по 10..15 років, мають кредліміти по 100..150К, депозити, обліжки просто не можуть мати ліміт менше 150К... Але і це теж ганьба -- така недовіра до клієнта, звичайна неповага. Просто банкстери оборзелі, працювати/аналізувати не хочуть, їм краще щось заборонити і у носі копирсатися
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6263
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 483 раз.
- Подякували: 1217 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Сер 02 кві, 2025 15:50
novichok написав: Sense Bank написав: novichok написав:
З 1 травня ріжуть ліміти на перекази, буде як в моно?
Вітаю! Так) З 1 травня 2025 року у нас вводяться нові ліміти на перекази з рахунків фізичних осіб згідно з Меморандумом про прозорість функціонування ринку платіжних послуг.
Персональний ліміт на клієнта може бути 50 000 або 150 000 грн/міс.
Підвищення ліміту можливе, якщо маєте дохід понад встановлений ліміт. Для цього потрібно надати підтверджувальні документи (зарплатні відомості, декларації тощо)
Якщо займаєтесь волонтерською діяльністю - ліміт на перекази можна підвищити згідно з нормами Постанови НБУ № 18.
Оновлений Договір банківського обслуговування набуде чинності 1 травня 2025 року.
Що далі? З 1 червня 2025 року згідно з Меморандумом ліміт може бути знижено зі 150 000 грн до 100 000 грн/міс. Для певних категорій клієнтів (з високим рівнем ризику) ліміт залишиться на рівні 50 000 грн/міс.
Без змін залишаються платежі в магазинах, комуналка, мобільний, благодійність, оплата штрафів, зняття готівки.
Валерія 🫧
Цікаво. А як мені дізнатися свій ліміт сьогодні. Я може хочу відкрити депозит, зберігати гроші на швидкому, прикупити облігацій сьогодні, а на яку суму розраховувати не знаю? Або 50 або 150... На р2р перекази чи на всі (включаючи iban)...
На жаль, заздалегідь я вам цього сказати не можу(
Але, від 01.05 ви зможете переглядати відповідну інфоромацію у нас в застосунку)
Ліміт розповсюджується як на P2P так і на перекази за реквізитами
Валерія 🫧
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13020
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 1397 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
1
Додано: Сер 02 кві, 2025 15:55
Sense Bank написав:
На жаль, заздалегідь я вам цього сказати не можу(
Какая прелесть! "Мы, как обязывались, за месяц предупреждаем, но не скажем о чём". Мило
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5355
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 630 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
Додано: Сер 02 кві, 2025 15:59
Sense Bank
Клієнти вдячні. Бо засумували від буденності, а так піде двіжуха.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3532
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1238
|284662
|
|
|15
|22956
|
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens
|