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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 14:58

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Підвищення ліміту можливе, якщо маєте дохід понад встановлений ліміт. Для цього потрібно надати підтверджувальні документи (зарплатні відомості, декларації тощо)

Бла-бла из того, что и так в SSA все прочитали. А где детали? Самое очевидное:
1) Ограничение лимита срабатывает до операции или перевод проходит, но потом нужно объясняться с финмоном?
2) По какой формуле доход конвертируется в возможный лимит? Например, можно поставить лимит на общую сумму в справках о доходах за всю жизнь?
3) Можно ли и как проводить платежи сверх этого лимита, если оно изредка потребуется? В других банках существуют процедуры, когда показываешь справки о доходах хоть за 20 лет и в этих пределах позволяют провести разовый перевод или пачку переводов в течение суток, например. Но в каждом банке это по-разному и хотелось бы знать конкретную процедуру до того, как такой перевод провести уже понадобится.
4) Какие именно переводы засчитываются в лимит? Любой P2P? P2P на чужие карты? Любой СЭП? СЭП только на физиков с ИНН, отличным от плательщика?
5) Будет ли текущий статус лимита виден в SSA, как, например, у Мони?
Востаннє редагувалось moveton в Сер 02 кві, 2025 14:59, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 14:59

  flysoulfly написав:
  Sense Bank написав:
  flysoulfly написав:Sense Bank ,
у вас пластик карту АТБ у відділенні видають чи тіки на Новій пошті ?


У випадку з карткою АТБ у вас взагалі 3 варіанти отримання пластику :wink:

1. Замовлення іменної картки на Нову Пошту в застосунку

2. Отримання неіменної картки у відділенні банку (за умови наявності пластику у відділенні)
Проте, також тут зауважу, що картка може бути без характерних для "АТБ" візуальних ознак

3. Придбання неіменного пластику безпосередньо в мережах магазинів "АТБ" з приємним бонусом у 100 кешиків 🫶

Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
дякую.
ваш AТБпластик завжди VISA ?
цікаво про неіменні у відділенні й ті, що в магазині видають.

Якщо будете купляти в магазинах - то завжди буде Віза на гарненькому пластику)
А у відділенні, як зазначала вище, можуть видати неіменну картку, проте на іншому пластику - тому тут гарантувати не можу(

Якщо вам потрібно принципово Віза - то або на Нову Пошту, або ж у АТБ :wink:

Валерія 🫧
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:22

:evil: Блін, думав ще заводити в сенс, тепер навпаки треба виводити.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:25

  novichok написав::evil: Блін, думав ще заводити в сенс, тепер навпаки треба виводити.

Надеюсь, в Тазик, который по примеру своей дочки 20% комис за выплату при разрыве отношений вводит? :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:30

  novichok написав: :evil: Блін, думав ще заводити в сенс, тепер навпаки треба виводити.
Ну таак, більше 120..130К тримати у будь-який банці зараз може вийти собі необачне, бо може зайняти додатковий час і нерви при виводі. Шо депо, шо обліжки, шо залишки з/п навіть за півроку :mrgreen:

Ото хай меморандісти самі з собою отою пишною лікідностью бавляться :mrgreen:
Шось тупеньке таке наморозили :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:34

  Amethyst написав:
  novichok написав: :evil: Блін, думав ще заводити в сенс, тепер навпаки треба виводити.
Ну таак, більше 120..130К тримати у будь-який банці зараз може вийти собі необачне, бо може зайняти додатковий час і нерви при виводі. Шо депо, шо обліжки, шо залишки з/п навіть за півроку :mrgreen:

Ото хай меморандісти самі з собою отою пишною лікідностью бавляться :mrgreen:
Шось тупеньке таке наморозили :mrgreen:

Так хоч би знати зарання якою сумою оперувати, чи 50 чи 150 ...
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:42

  novichok написав:
  Amethyst написав:
  novichok написав: :evil: Блін, думав ще заводити в сенс, тепер навпаки треба виводити.
Ну таак, більше 120..130К тримати у будь-який банці зараз може вийти собі необачне, бо може зайняти додатковий час і нерви при виводі. Шо депо, шо обліжки, шо залишки з/п навіть за півроку :mrgreen:

Ото хай меморандісти самі з собою отою пишною лікідностью бавляться :mrgreen:
Шось тупеньке таке наморозили :mrgreen:

Так хоч би знати зарання якою сумою оперувати, чи 50 чи 150 ...

Та все це туфта!
Клієнти які з банкою по 10..15 років, мають кредліміти по 100..150К, депозити, обліжки просто не можуть мати ліміт менше 150К... Але і це теж ганьба -- така недовіра до клієнта, звичайна неповага. Просто банкстери оборзелі, працювати/аналізувати не хочуть, їм краще щось заборонити і у носі копирсатися :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:50

  novichok написав:
  Sense Bank написав:
  novichok написав:З 1 травня ріжуть ліміти на перекази, буде як в моно?


Вітаю! Так) З 1 травня 2025 року у нас вводяться нові ліміти на перекази з рахунків фізичних осіб згідно з Меморандумом про прозорість функціонування ринку платіжних послуг.

Персональний ліміт на клієнта може бути 50 000 або 150 000 грн/міс.

Підвищення ліміту можливе, якщо маєте дохід понад встановлений ліміт. Для цього потрібно надати підтверджувальні документи (зарплатні відомості, декларації тощо)

Якщо займаєтесь волонтерською діяльністю - ліміт на перекази можна підвищити згідно з нормами Постанови НБУ № 18.

Оновлений Договір банківського обслуговування набуде чинності 1 травня 2025 року.

Що далі? З 1 червня 2025 року згідно з Меморандумом ліміт може бути знижено зі 150 000 грн до 100 000 грн/міс. Для певних категорій клієнтів (з високим рівнем ризику) ліміт залишиться на рівні 50 000 грн/міс.

Без змін залишаються платежі в магазинах, комуналка, мобільний, благодійність, оплата штрафів, зняття готівки.

Валерія 🫧

Цікаво. А як мені дізнатися свій ліміт сьогодні. Я може хочу відкрити депозит, зберігати гроші на швидкому, прикупити облігацій сьогодні, а на яку суму розраховувати не знаю? Або 50 або 150... На р2р перекази чи на всі (включаючи iban)...

На жаль, заздалегідь я вам цього сказати не можу(

Але, від 01.05 ви зможете переглядати відповідну інфоромацію у нас в застосунку)
Ліміт розповсюджується як на P2P так і на перекази за реквізитами

Валерія 🫧
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:55

  Sense Bank написав:На жаль, заздалегідь я вам цього сказати не можу(

Какая прелесть! "Мы, как обязывались, за месяц предупреждаем, но не скажем о чём". Мило :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:59

Sense Bank
Клієнти вдячні. Бо засумували від буденності, а так піде двіжуха.
novichok
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