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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 кві, 2025 16:04
Sense Bank написав:
Підвищення ліміту можливе, якщо маєте дохід понад встановлений ліміт. Для цього потрібно надати підтверджувальні документи (зарплатні відомості, декларації тощо)
І чому дохід вдруХ аналізується за минулий місяць?!
Клієнт роками зберігає у вас гроші, а банка встановлює ліміт за доходом минулого місяця? Навіть фінмон аналізує три роки, скорінг -- 3-6 міс. А ще є дохід всієї сім'ї, а може і загальний по домогосподарству на 2..3 сім'ї... як заведено для призначення субсидії...
Людоньки, що це таке взагалі коїться!
Що це за стьоб від НБУ на який повелися банкстери!
І взагалі, НБУ не продовжив свої обмеження згідно своєї недолугої підзаконної постанови.
Так бангстери вирішили залишити дію свого взагалі незрозумілого тричі нелігітимного, нцкчемного смеХоранДума, який як приший кобилі хвіст, мотиляється між клієнтом і банком. Та ще й протягують в оферти(ДКБО), до яких клієнт може тільки приєднатися, але не може оскаржити... протягує невілювання банктаємниці.
Востаннє редагувалось Amethyst
в Сер 02 кві, 2025 16:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 16:11
Amethyst написав:
І чому дохід вдруХ аналізується за минулий місяць?!
А где написано, что именно так? Мои вопросы в том числе и об этом пока так и висят без ответов. Исходная формулировка гласит всего лишь: "Можно принести неопределённые подтверждающие документы (хоть за всю жизнь и от родственников тоже) и тогда лимит может быть поднимем до той суммы, которую захотим".
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Додано: Сер 02 кві, 2025 16:13
Amethyst написав: Sense Bank написав:
Підвищення ліміту можливе, якщо маєте дохід понад встановлений ліміт. Для цього потрібно надати підтверджувальні документи (зарплатні відомості, декларації тощо)
І чому дохід вдруХ аналізується за минулий місяць?!
Клієнт роками зберігає у вас гроші, а банка встановлює ліміт за доходом минулого місяця? Навіть фінмон аналізує три роки, скорінг -- 3-6 міс. А ще є дохід всієї сім'ї, а може і загальний по домогосподарству на 2..3 сім'ї... як заведено для призначення субсидії...
Людоньки, що це таке взагалі коїться!
Що це за стьоб від НБУ на який повелися банкстери!
Вся ця бодяга вилізе банкам боком. Так, ми (клієнти) відчуємо дискомфорт певний, але точно знайдемо вихід.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 16:18
moveton написав: Sense Bank написав:
Підвищення ліміту можливе, якщо маєте дохід понад встановлений ліміт. Для цього потрібно надати підтверджувальні документи (зарплатні відомості, декларації тощо)
Бла-бла из того, что и так в SSA все прочитали. А где детали? Самое очевидное:
1) Ограничение лимита срабатывает до операции или перевод проходит, но потом нужно объясняться с финмоном?
2) По какой формуле доход конвертируется в возможный лимит? Например, можно поставить лимит на общую сумму в справках о доходах за всю жизнь?
3) Можно ли и как проводить платежи сверх этого лимита, если оно изредка потребуется? В других банках существуют процедуры, когда показываешь справки о доходах хоть за 20 лет и в этих пределах позволяют провести разовый перевод или пачку переводов в течение суток, например. Но в каждом банке это по-разному и хотелось бы знать конкретную процедуру до того, как такой перевод провести уже понадобится.
4) Какие именно переводы засчитываются в лимит? Любой P2P? P2P на чужие карты? Любой СЭП? СЭП только на физиков с ИНН, отличным от плательщика?
5) Будет ли текущий статус лимита виден в SSA, как, например, у Мони?
1. Авжеж до проведення операції)
2. Формули, які будуть використовуватись для розрахунку ми не можемо розголошувати, адже це внутрішня інформація банку
3. Так, якщо ви зможете надати потрібні документи, які підтвердять ваш дохід - підняти ліміт можливо
4. Враховуються: перекази за реквізитами в межах банку 3й особі, перекази за реквізитами за межі банку, Р2Р по території України і за кордон, перекази в межах банку іншому клієнту, як на рахунки фіз. осіб, так і юридичних, адже це все одно операція **переказу**.
5. Так, авжеж) Від 01.05 ви зможете переглянути встановлений ліміт в Sense SuperApp 🙌
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Додано: Сер 02 кві, 2025 16:26
moveton написав:
А где написано, что именно так?
Ця туфта не може бути написана явно. Але при розмові з лінейними менагерами, сапортом, фронтофісом це вилазить... бо так їх навчає керівництво -- на от'є..сь!
Я ще розумію, коли таке відношення (з підозрою, з обмеженнями) присутне для нового клієнта (+3..6міс), для молодого клієнта з мін з/п...Так, треба знати свого нового клієнта.
Але, коли у банка є клієнт по 10..20 років, тримав на валютному по 5..10Куе на 5 років і йому через оці 5 років кажуть: а ну принеси довідку за останній міс. Ну тут вже і не знаєш плакати чи в зуб просто дати. Це просто неповага до шановного клієнта
Востаннє редагувалось Amethyst
в Сер 02 кві, 2025 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 16:28
Sense Bank написав:
2. Формули, які будуть використовуватись для розрахунку ми не можемо розголошувати, адже це внутрішня інформація банку
3. Так, якщо ви зможете надати потрібні документи, які підтвердять ваш дохід - підняти ліміт можливо
Т.е. приносить можно что угодно, но какой от них будет эффект - это секрет. Ясно-понятно. Предлагаю и все тарифы заодно засекретить. Зачем такую внутреннюю информацию клиентам знать?
Sense Bank написав:
4. Враховуються: перекази за реквізитами в межах банку 3й особі, перекази за реквізитами за межі банку, Р2Р по території України і за кордон, перекази в межах банку іншому клієнту, як на рахунки фіз. осіб, так і юридичних, адже це все одно операція **переказу**.
В разных банках есть несколько разные трактовки Меморандума. Хорошо, понятно. СЭП на свой счёт физика в другом банке, чтобы, например, закрыть кредит - в лимит. Пополнить СЭПом свой баланс в ICU тоже в лимит. Шикардос. Нынешние лимиты в 5 лям в месяц по-факту превращаются в тыкву...
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Додано: Сер 02 кві, 2025 16:31
Amethyst написав:
Але, коли у банка є клієнт по 10..20 років, тримав на валютному по 5..10Куе на 5 років і йому через оці 5 років кажуть: а ну принеси довідку за останній міс. Ну тут вже і не знаєш плакати чи в зуб просто дати. Це просто неповага до шановного клієнта
ніхто нас таких не цінує (
крім 'фіскалів" та бандосів)
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Додано: Сер 02 кві, 2025 16:35
moveton написав:
Хорошо, понятно. СЭП на свой счёт физика в другом банке, чтобы, например, закрыть кредит - в лимит. Пополнить СЭПом свой баланс в ICU тоже в лимит. Шикардос. Нынешние лимиты в 5 лям в месяц по-факту превращаются в тыкву...
так даже перевод жене/мужу/дочке/сыну внутри Сенса - тоже в лимит. Они попросту еб...сь
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Додано: Сер 02 кві, 2025 16:40
moveton написав:
разные трактовки Меморандума
Я взагалі думав, що це просто пугалка від банкстерів. Ну налякають недолугі спудеїв-дропів 2..3 міс і отямляться.
Але, схоже, шо чекають судів за заборону користуватися особистими коштами. Якось тупо виглядає така поведінка самих банків, не регулятора. Як банки будуть посилатися на смехорандум у судах? Жаах.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 16:42
Navegantes написав:
так даже перевод жене/мужу/дочке/сыну внутри Сенса - тоже в лимит. Они попросту еб...сь
Ну это во всех банках уже так. А вот с СЭП на юриков (такой перевод - это ведь обычно именно оплата чего-то) или на свой ИНН бывают варианты.
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