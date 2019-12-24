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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:04

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Підвищення ліміту можливе, якщо маєте дохід понад встановлений ліміт. Для цього потрібно надати підтверджувальні документи (зарплатні відомості, декларації тощо)
І чому дохід вдруХ аналізується за минулий місяць?!
Клієнт роками зберігає у вас гроші, а банка встановлює ліміт за доходом минулого місяця? Навіть фінмон аналізує три роки, скорінг -- 3-6 міс. А ще є дохід всієї сім'ї, а може і загальний по домогосподарству на 2..3 сім'ї... як заведено для призначення субсидії...

Людоньки, що це таке взагалі коїться!
Що це за стьоб від НБУ на який повелися банкстери! :evil:

І взагалі, НБУ не продовжив свої обмеження згідно своєї недолугої підзаконної постанови.
Так бангстери вирішили залишити дію свого взагалі незрозумілого тричі нелігітимного, нцкчемного смеХоранДума, який як приший кобилі хвіст, мотиляється між клієнтом і банком. Та ще й протягують в оферти(ДКБО), до яких клієнт може тільки приєднатися, але не може оскаржити... протягує невілювання банктаємниці.
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 02 кві, 2025 16:14, всього редагувалось 2 разів.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:11

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:І чому дохід вдруХ аналізується за минулий місяць?!

А где написано, что именно так? Мои вопросы в том числе и об этом пока так и висят без ответов. Исходная формулировка гласит всего лишь: "Можно принести неопределённые подтверждающие документы (хоть за всю жизнь и от родственников тоже) и тогда лимит может быть поднимем до той суммы, которую захотим".
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:13

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:Підвищення ліміту можливе, якщо маєте дохід понад встановлений ліміт. Для цього потрібно надати підтверджувальні документи (зарплатні відомості, декларації тощо)
І чому дохід вдруХ аналізується за минулий місяць?!
Клієнт роками зберігає у вас гроші, а банка встановлює ліміт за доходом минулого місяця? Навіть фінмон аналізує три роки, скорінг -- 3-6 міс. А ще є дохід всієї сім'ї, а може і загальний по домогосподарству на 2..3 сім'ї... як заведено для призначення субсидії...

Людоньки, що це таке взагалі коїться!
Що це за стьоб від НБУ на який повелися банкстери! :evil:


Вся ця бодяга вилізе банкам боком. Так, ми (клієнти) відчуємо дискомфорт певний, але точно знайдемо вихід.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:18

  moveton написав:
  Sense Bank написав:Підвищення ліміту можливе, якщо маєте дохід понад встановлений ліміт. Для цього потрібно надати підтверджувальні документи (зарплатні відомості, декларації тощо)

Бла-бла из того, что и так в SSA все прочитали. А где детали? Самое очевидное:
1) Ограничение лимита срабатывает до операции или перевод проходит, но потом нужно объясняться с финмоном?
2) По какой формуле доход конвертируется в возможный лимит? Например, можно поставить лимит на общую сумму в справках о доходах за всю жизнь?
3) Можно ли и как проводить платежи сверх этого лимита, если оно изредка потребуется? В других банках существуют процедуры, когда показываешь справки о доходах хоть за 20 лет и в этих пределах позволяют провести разовый перевод или пачку переводов в течение суток, например. Но в каждом банке это по-разному и хотелось бы знать конкретную процедуру до того, как такой перевод провести уже понадобится.
4) Какие именно переводы засчитываются в лимит? Любой P2P? P2P на чужие карты? Любой СЭП? СЭП только на физиков с ИНН, отличным от плательщика?
5) Будет ли текущий статус лимита виден в SSA, как, например, у Мони?


1. Авжеж до проведення операції)
2. Формули, які будуть використовуватись для розрахунку ми не можемо розголошувати, адже це внутрішня інформація банку :(
3. Так, якщо ви зможете надати потрібні документи, які підтвердять ваш дохід - підняти ліміт можливо
4. Враховуються: перекази за реквізитами в межах банку 3й особі, перекази за реквізитами за межі банку, Р2Р по території України і за кордон, перекази в межах банку іншому клієнту, як на рахунки фіз. осіб, так і юридичних, адже це все одно операція **переказу**.
5. Так, авжеж) Від 01.05 ви зможете переглянути встановлений ліміт в Sense SuperApp 🙌

Валерія 🫧
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:26

Re: Sense Bank

  moveton написав:А где написано, что именно так?
Ця туфта не може бути написана явно. Але при розмові з лінейними менагерами, сапортом, фронтофісом це вилазить... бо так їх навчає керівництво -- на от'є..сь! :evil:

Я ще розумію, коли таке відношення (з підозрою, з обмеженнями) присутне для нового клієнта (+3..6міс), для молодого клієнта з мін з/п...Так, треба знати свого нового клієнта.
Але, коли у банка є клієнт по 10..20 років, тримав на валютному по 5..10Куе на 5 років і йому через оці 5 років кажуть: а ну принеси довідку за останній міс. Ну тут вже і не знаєш плакати чи в зуб просто дати. Це просто неповага до шановного клієнта :mrgreen:
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 02 кві, 2025 16:31, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:28

  Sense Bank написав:2. Формули, які будуть використовуватись для розрахунку ми не можемо розголошувати, адже це внутрішня інформація банку :(
3. Так, якщо ви зможете надати потрібні документи, які підтвердять ваш дохід - підняти ліміт можливо

Т.е. приносить можно что угодно, но какой от них будет эффект - это секрет. Ясно-понятно. Предлагаю и все тарифы заодно засекретить. Зачем такую внутреннюю информацию клиентам знать?

  Sense Bank написав:4. Враховуються: перекази за реквізитами в межах банку 3й особі, перекази за реквізитами за межі банку, Р2Р по території України і за кордон, перекази в межах банку іншому клієнту, як на рахунки фіз. осіб, так і юридичних, адже це все одно операція **переказу**.

В разных банках есть несколько разные трактовки Меморандума. Хорошо, понятно. СЭП на свой счёт физика в другом банке, чтобы, например, закрыть кредит - в лимит. Пополнить СЭПом свой баланс в ICU тоже в лимит. Шикардос. Нынешние лимиты в 5 лям в месяц по-факту превращаются в тыкву...
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:31

  Amethyst написав:
Але, коли у банка є клієнт по 10..20 років, тримав на валютному по 5..10Куе на 5 років і йому через оці 5 років кажуть: а ну принеси довідку за останній міс. Ну тут вже і не знаєш плакати чи в зуб просто дати. Це просто неповага до шановного клієнта :mrgreen:
ніхто нас таких не цінує ( :mrgreen: крім 'фіскалів" та бандосів)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:35

Re: Sense Bank

  moveton написав:Хорошо, понятно. СЭП на свой счёт физика в другом банке, чтобы, например, закрыть кредит - в лимит. Пополнить СЭПом свой баланс в ICU тоже в лимит. Шикардос. Нынешние лимиты в 5 лям в месяц по-факту превращаются в тыкву...


так даже перевод жене/мужу/дочке/сыну внутри Сенса - тоже в лимит. Они попросту еб...сь
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:40

Re: Sense Bank

  moveton написав:разные трактовки Меморандума
Я взагалі думав, що це просто пугалка від банкстерів. Ну налякають недолугі спудеїв-дропів 2..3 міс і отямляться.
Але, схоже, шо чекають судів за заборону користуватися особистими коштами. Якось тупо виглядає така поведінка самих банків, не регулятора. Як банки будуть посилатися на смехорандум у судах? Жаах.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:42

  Navegantes написав:так даже перевод жене/мужу/дочке/сыну внутри Сенса - тоже в лимит. Они попросту еб...сь

Ну это во всех банках уже так. А вот с СЭП на юриков (такой перевод - это ведь обычно именно оплата чего-то) или на свой ИНН бывают варианты.
moveton
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