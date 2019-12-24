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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1386138713881389

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Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:44

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:2. Формули, які будуть використовуватись для розрахунку ми не можемо розголошувати, адже це внутрішня інформація банку
Взагалі то це Регламент, який використовує не тільки банк, а і клієнт.
Тобто користуються двоє, а знає один? І шо це за гра за такими правилами? Правильно, я -- начальник, ти -- дурак. Соррі, але я не дурак :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:48

  Navegantes написав:
  moveton написав:Хорошо, понятно. СЭП на свой счёт физика в другом банке, чтобы, например, закрыть кредит - в лимит. Пополнить СЭПом свой баланс в ICU тоже в лимит. Шикардос. Нынешние лимиты в 5 лям в месяц по-факту превращаются в тыкву...


так даже перевод жене/мужу/дочке/сыну внутри Сенса - тоже в лимит. Они попросту еб...сь
Взагалі то такі перекази були в Сенсі на окремих лімітах. І це не р2р і не СЕП!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:48

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Як банки будуть посилатися на смехорандум у судах?

В суде на него не сошлёшься. Но можно на своё ДКБО, с которым клиент типа согласился. Сомневаюсь, что есть закон, который запрещает ставить лимиты на переводы. В конце концов они и раньше были, только более расслабленные, и никто не судился.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:49

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:2. Формули, які будуть використовуватись для розрахунку ми не можемо розголошувати, адже це внутрішня інформація банку
Взагалі то це Регламент, який використовує не тільки банк, а і клієнт.
Тобто користуються двоє, а знає один? І шо це за гра за такими правилами? Правильно, я -- начальник, ти -- дурак. Соррі, але я не дурак :mrgreen:


Сенс, напевне, хоче погратися у квітневий Bank Run
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:51

  Amethyst написав:
  Navegantes написав:
  moveton написав:Хорошо, понятно. СЭП на свой счёт физика в другом банке, чтобы, например, закрыть кредит - в лимит. Пополнить СЭПом свой баланс в ICU тоже в лимит. Шикардос. Нынешние лимиты в 5 лям в месяц по-факту превращаются в тыкву...


так даже перевод жене/мужу/дочке/сыну внутри Сенса - тоже в лимит. Они попросту еб...сь
Взагалі то такі перекази були в Сенсі на окремих лімітах. І це не р2р і не СЕП!


Але з 01/05 вони потрапляють у загальний ліміт
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:55

  moveton написав:
  Amethyst написав:Як банки будуть посилатися на смехорандум у судах?

В суде на него не сошлёшься. Но можно на своё ДКБО, с которым клиент типа согласился. Сомневаюсь, что есть закон, который запрещает ставить лимиты на переводы. В конце концов они и раньше были, только более расслабленные, и никто не судился.

Были.
Но лимиты соответсвовали финсостоянию клиентуры. Т.е. при лимите ФГВФО 100К и лимит был 50..100К в ИБ, а в кассе -- анлим.
Щас Понд 400-600К (даже анлим), но спокойно перевести свои собственные средства даже в 200К с одного банка в другой уже низзя. Тупо!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 17:07

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Но лимиты соответсвовали финсостоянию клиентуры

Напомню, что всего годика полтора назад у Алки СЭП за пределы банка был ограничен в 200к в месяц вместо нынешних 5 млн. А в день и того меньше. Правда, P2P считался отдельно. Напрягало и сильно. Но судов не было. Думаю, что всё таки законно и побольше ставить и поменьше.

Ну да, в какой-то степени лимиты соответствуют клиентуре. Только это с обратной стороны работает: вначале банк меняет лимиты, потом на это получает прилив или отлив клиентов. Судя по Меморандуму и, самое главное, полному произволу в его понимании даже до степени засекречивания от клиентов, всем предлагается переводить деньги сразу, например, на Кипр.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 17:17

Re: Sense Bank

  moveton написав:Напомню, что всего годика полтора назад у Алки СЭП за пределы банка был ограничен в 200к в месяц вместо нынешних 5 млн. А в день и того меньше. Правда, P2P считался отдельно. Напрягало и сильно. Но судов не было. Думаю, что всё таки законно и побольше ставить и поменьше.
так я не против.
Мне сегодня 500/500/500К хватит, мне 5 млн и не нуна. И без всяких ограничений от мемоХрандума, и хай ФинМон пашет. И все это д.б. в Регламенте.
По рукам!
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