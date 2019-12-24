Sense Bank написав:2. Формули, які будуть використовуватись для розрахунку ми не можемо розголошувати, адже це внутрішня інформація банку
Взагалі то це Регламент, який використовує не тільки банк, а і клієнт. Тобто користуються двоє, а знає один? І шо це за гра за такими правилами? Правильно, я -- начальник, ти -- дурак. Соррі, але я не дурак
moveton написав:Хорошо, понятно. СЭП на свой счёт физика в другом банке, чтобы, например, закрыть кредит - в лимит. Пополнить СЭПом свой баланс в ICU тоже в лимит. Шикардос. Нынешние лимиты в 5 лям в месяц по-факту превращаются в тыкву...
так даже перевод жене/мужу/дочке/сыну внутри Сенса - тоже в лимит. Они попросту еб...сь
Взагалі то такі перекази були в Сенсі на окремих лімітах. І це не р2р і не СЕП!
Amethyst написав:Як банки будуть посилатися на смехорандум у судах?
В суде на него не сошлёшься. Но можно на своё ДКБО, с которым клиент типа согласился. Сомневаюсь, что есть закон, который запрещает ставить лимиты на переводы. В конце концов они и раньше были, только более расслабленные, и никто не судился.
Sense Bank написав:2. Формули, які будуть використовуватись для розрахунку ми не можемо розголошувати, адже це внутрішня інформація банку
Взагалі то це Регламент, який використовує не тільки банк, а і клієнт. Тобто користуються двоє, а знає один? І шо це за гра за такими правилами? Правильно, я -- начальник, ти -- дурак. Соррі, але я не дурак
Сенс, напевне, хоче погратися у квітневий Bank Run
moveton написав:Хорошо, понятно. СЭП на свой счёт физика в другом банке, чтобы, например, закрыть кредит - в лимит. Пополнить СЭПом свой баланс в ICU тоже в лимит. Шикардос. Нынешние лимиты в 5 лям в месяц по-факту превращаются в тыкву...
так даже перевод жене/мужу/дочке/сыну внутри Сенса - тоже в лимит. Они попросту еб...сь
Взагалі то такі перекази були в Сенсі на окремих лімітах. І це не р2р і не СЕП!
Amethyst написав:Як банки будуть посилатися на смехорандум у судах?
В суде на него не сошлёшься. Но можно на своё ДКБО, с которым клиент типа согласился. Сомневаюсь, что есть закон, который запрещает ставить лимиты на переводы. В конце концов они и раньше были, только более расслабленные, и никто не судился.
Были. Но лимиты соответсвовали финсостоянию клиентуры. Т.е. при лимите ФГВФО 100К и лимит был 50..100К в ИБ, а в кассе -- анлим. Щас Понд 400-600К (даже анлим), но спокойно перевести свои собственные средства даже в 200К с одного банка в другой уже низзя. Тупо!
Напомню, что всего годика полтора назад у Алки СЭП за пределы банка был ограничен в 200к в месяц вместо нынешних 5 млн. А в день и того меньше. Правда, P2P считался отдельно. Напрягало и сильно. Но судов не было. Думаю, что всё таки законно и побольше ставить и поменьше.
Ну да, в какой-то степени лимиты соответствуют клиентуре. Только это с обратной стороны работает: вначале банк меняет лимиты, потом на это получает прилив или отлив клиентов. Судя по Меморандуму и, самое главное, полному произволу в его понимании даже до степени засекречивания от клиентов, всем предлагается переводить деньги сразу, например, на Кипр.
moveton написав:Напомню, что всего годика полтора назад у Алки СЭП за пределы банка был ограничен в 200к в месяц вместо нынешних 5 млн. А в день и того меньше. Правда, P2P считался отдельно. Напрягало и сильно. Но судов не было. Думаю, что всё таки законно и побольше ставить и поменьше.
так я не против. Мне сегодня 500/500/500К хватит, мне 5 млн и не нуна. И без всяких ограничений от мемоХрандума, и хай ФинМон пашет. И все это д.б. в Регламенте. По рукам!