Какое там чётко... В этом перечне не сказано даже обязательно ли это должны быть свои доходы или родственников первой-второй степени родства тоже подойдут. И самое главное: не сказано, как из них вытекает лимит. Вот, например, в ICU или Универе установка инвестлимита не секретна: документы из возможного дохода за три последних года - их суммой лимит и будет. То, что заработаное ранее вложить уже нельзя - это другой вопрос. Но хотя бы чётко описано, как считается. Это нормальная бюрократия. А когда "Формули, які будуть використовуватись для розрахунку ми не можемо розголошувати, адже це внутрішня інформація банку" - это уже то слово, которым в приличных кавказских домах нельзя выражаться.
Я могу согласиться, что определение КЛ - это секрет. КЛ - это в каком-то роде бонус от банка. Не дали совсем и фиг с ним. Но вот по ограниченим пользования как-бы своими деньгами хотелось бы бОльшей предсказуемости.
Нагадуємо, що щомісячна комісія від суми розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 3.0»: - не застоСОвується на термін 3 місяці; - 1,8% на термін 6 місяців; - 2,5% на термін 9 та 12 місяців; - 2,9% на термін 18 та 24 місяців.
Звертаємо увагу, що для розстрочки на термін 3 місяці мінімальна сума для оформлення становить 1000 грн.
але покупки, зроблені в березні схоже оформлює по умовам до 31.03 навіть зараз
Navegantes написав:так даже перевод жене/мужу/дочке/сыну внутри Сенса - тоже в лимит. Они попросту еб...сь
Взагалі то такі перекази були в Сенсі на окремих лімітах. І це не р2р і не СЕП!
Але з 01/05 вони потрапляють у загальний ліміт
Боже. Почитав писульку в ССА, таки так: Ліміт стосується переказів за реквізитами, за номером телефону, переказів за номером картки клієнту Sense Bank та переказів з картки Sense Bank на картку іншого українського чи закордонного банку (Р2Р-перекази).
Тобто банка дооовго запрягала та перебздєла, адназначна. Ще й в преамбулі посилається на непролонговану Постанову 102 від НБУ Юристи у Алки завжди були чуток відморожені. Хай тепер переписуюють, від руки, 100 разів. А краще, хай просто десь загублять цей нікчемний опус. Пишний вже передумав з шановними клієнтами курвитися
Amethyst написав:Ще й в преамбулі посилається на непролонговану Постанову 102 від НБУ Юристи у Алки завжди були чуток відморожені. Хай тепер переписуюють, від руки, 100 разів. А краще, хай просто десь загублять цей нікчемний опус. Пишний вже передумав з шановними клієнтами курвитися
Вони дуже полюбляють на регулятора постійно вказувати. Мовляв, це все страшний НБУ пише всілякі постанови, а ми лише маємо дотримуватися. Зараз все навпаки.