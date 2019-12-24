Додано: Сер 02 кві, 2025 18:39

Navegantes написав: Amethyst написав: Navegantes написав: так даже перевод жене/мужу/дочке/сыну внутри Сенса - тоже в лимит. Они попросту еб...сь так даже перевод жене/мужу/дочке/сынуСенса - тоже в лимит. Они попросту еб...сь Взагалі то такі перекази були в Сенсі на окремих лімітах. І це не р2р і не СЕП! Взагалі то такі перекази були в Сенсі на окремих лімітах. І це не р2р і не СЕП!



Але з 01/05 вони потрапляють у загальний ліміт Але з 01/05 вони потрапляють у загальний ліміт

Ліміт стосується переказів за реквізитами, за номером телефону, переказів за номером картки клієнту Sense Bank та переказів з картки Sense Bank на картку іншого українського чи закордонного банку (Р2Р-перекази).

Боже. Почитав писульку в ССА, таки так:Тобто банка дооовго запрягала та перебздєла, адназначна.Ще й в преамбулі посилається на непролонговану Постанову 102 від НБУЮристи у Алки завжди були чуток відморожені. Хай тепер переписуюють, від руки, 100 разів. А краще, хай просто десь загублять цей нікчемний опус. Пишний вже передумав з шановними клієнтами курвитися