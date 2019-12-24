Какое там чётко... В этом перечне не сказано даже обязательно ли это должны быть свои доходы или родственников первой-второй степени родства тоже подойдут. И самое главное: не сказано, как из них вытекает лимит. Вот, например, в ICU или Универе установка инвестлимита не секретна: документы из возможного дохода за три последних года - их суммой лимит и будет. То, что заработаное ранее вложить уже нельзя - это другой вопрос. Но хотя бы чётко описано, как считается. Это нормальная бюрократия. А когда "Формули, які будуть використовуватись для розрахунку ми не можемо розголошувати, адже це внутрішня інформація банку" - это уже то слово, которым в приличных кавказских домах нельзя выражаться.
Я могу согласиться, что определение КЛ - это секрет. КЛ - это в каком-то роде бонус от банка. Не дали совсем и фиг с ним. Но вот по ограниченим пользования как-бы своими деньгами хотелось бы бОльшей предсказуемости.
Нагадуємо, що щомісячна комісія від суми розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 3.0»: - не застоСОвується на термін 3 місяці; - 1,8% на термін 6 місяців; - 2,5% на термін 9 та 12 місяців; - 2,9% на термін 18 та 24 місяців.
Звертаємо увагу, що для розстрочки на термін 3 місяці мінімальна сума для оформлення становить 1000 грн.
але покупки, зроблені в березні схоже оформлює по умовам до 31.03 навіть зараз
Navegantes написав:так даже перевод жене/мужу/дочке/сыну внутри Сенса - тоже в лимит. Они попросту еб...сь
Взагалі то такі перекази були в Сенсі на окремих лімітах. І це не р2р і не СЕП!
Але з 01/05 вони потрапляють у загальний ліміт
Боже. Почитав писульку в ССА, таки так: Ліміт стосується переказів за реквізитами, за номером телефону, переказів за номером картки клієнту Sense Bank та переказів з картки Sense Bank на картку іншого українського чи закордонного банку (Р2Р-перекази).
Тобто банка дооовго запрягала та перебздєла, адназначна. Ще й в преамбулі посилається на непролонговану Постанову 102 від НБУ Юристи у Алки завжди були чуток відморожені. Хай тепер переписуюють, від руки, 100 разів. А краще, хай просто десь загублять цей нікчемний опус. Пишний вже передумав з шановними клієнтами курвитися
Amethyst написав:Ще й в преамбулі посилається на непролонговану Постанову 102 від НБУ Юристи у Алки завжди були чуток відморожені. Хай тепер переписуюють, від руки, 100 разів. А краще, хай просто десь загублять цей нікчемний опус. Пишний вже передумав з шановними клієнтами курвитися
Вони дуже полюбляють на регулятора постійно вказувати. Мовляв, це все страшний НБУ пише всілякі постанови, а ми лише маємо дотримуватися. Зараз все навпаки.
Сибарит написав:А мне бы хотелось отсутствия таких ограничений. Если банк подозревает, что деньги клиента недостаточно чистые, он может отказаться их принимать. Но если уж принял, вернуть обязан.
Это уже совсем круто, хотя любимый при этом в упоминании закон о противодействии финансирования терроризма на самом деле даёт банку куда меньше свободы, чем блокировать счета когда попало на неопределённый срок. Но это в другую тему. Для начала хотелось бы минимального: озвучить правила игры. Банк может сказать хоть "все поступившие деньги буду оставлять себе" Это нормально. Всякие благотворительные организации так и делают. Но пусть это скажет заранее.
От я дивлюся на весь цей холівар з вдруХ прийнятими умовами мемоХрандума, і щось мені так здається, що це все не надовго лишилося... Тобто поки Алка ото прийме нові ліміти, то всі інші банки тишком-нишком скасують свої підписи під мемоХрандумом. Реально трампізм падлюка заразний