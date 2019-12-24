|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 кві, 2025 00:56
novichok рассрочка оформится после реального списания денег по счёту
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1503
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 233 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1238
|284676
|
|
|15
|22958
|
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens