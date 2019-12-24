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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 кві, 2025 19:59
Дійсно слушні питання та зауваження, тож додатково уточнив інформацію для вас 🤝
Отже, ліміти за кількістю поповнень та сумі операцій рахуються по EasyID, незалежно від того, яку карту поповнюєте, через що в поточному стані, навіть операція поповнення Вигоди, як в вашому випадку, враховується в ліміти, але бонуси за неї не можуть бути нараховані. Так технічно працює наразі...
В рамках індивідуального підходу та як вдячність за вашу уважність, ми готові нарахувати вам бонуси за шосте поповнення при виконанні умов акції в рамках зазначеного ліміту. Для цього після проведення шостої операції, будь ласка, зверніться до нас на пошту help@sensebank.com.ua (зазначте запит #6896586) і вкажіть деталі поповнення.
Також наша команда зараз займається налаштуваннями акції, щоб виключити такі кейси в подальшому. Ми дуже вдячні вам за те, що ви підсвітили цю ситуацію 💡
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
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