RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1388138913901391

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 00:56

novichok рассрочка оформится после реального списания денег по счёту
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1505
З нами з: 04.12.12
Подякував: 30 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 19:59

  WallNutPen написав:
  Sense Bank написав:В даному випадку залишається 4 поповнення, на які може бути нарахований кешбек. Загальна кількість поповнень, за які може бути нарахований кешбек, рахується загалом по клієнту, незалежно від картки, яку поповнювали.

Прежде всего спасибо за ответ ... Но теперь предположим если в 4 оставшиеся попытки внести 4*25к=100к - то начислится ли кэшбек на "все 100к"* или по аналогии с "использованной попыткой" только "на 100к минус то что было внесено в попытке №1"?
...
UPD - Кирилл - перечитал правила - в корне не согласен с тем выводом, который вам предоставил профильный отдел. Вот читайте сами:
4.1.1. Заохоченням є нарахування Виконавцем Акції Учаснику Акції на бонусний рахунок фізичної особи АТ «СЕНС БАНК» в мобільному платіжному застосунку “SENSE SUPERAPP” у розмірі 0,5% від суми поповнення, та обмежується:
а) кількістю 5 (п’ять) разів протягом дії Акції;


Дійсно слушні питання та зауваження, тож додатково уточнив інформацію для вас 🤝
Отже, ліміти за кількістю поповнень та сумі операцій рахуються по EasyID, незалежно від того, яку карту поповнюєте, через що в поточному стані, навіть операція поповнення Вигоди, як в вашому випадку, враховується в ліміти, але бонуси за неї не можуть бути нараховані. Так технічно працює наразі...

В рамках індивідуального підходу та як вдячність за вашу уважність, ми готові нарахувати вам бонуси за шосте поповнення при виконанні умов акції в рамках зазначеного ліміту. Для цього після проведення шостої операції, будь ласка, зверніться до нас на пошту help@sensebank.com.ua (зазначте запит #6896586) і вкажіть деталі поповнення.

Також наша команда зараз займається налаштуваннями акції, щоб виключити такі кейси в подальшому. Ми дуже вдячні вам за те, що ви підсвітили цю ситуацію 💡

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13022
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1397 раз.
 
Профіль
 
2
2
1
  #<1 ... 1388138913901391
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 122, 123, 124
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1238 284696
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2024 10:43
ramzes4
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
15 22959
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.