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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 кві, 2025 19:59
Дійсно слушні питання та зауваження, тож додатково уточнив інформацію для вас 🤝
Отже, ліміти за кількістю поповнень та сумі операцій рахуються по EasyID, незалежно від того, яку карту поповнюєте, через що в поточному стані, навіть операція поповнення Вигоди, як в вашому випадку, враховується в ліміти, але бонуси за неї не можуть бути нараховані. Так технічно працює наразі...
В рамках індивідуального підходу та як вдячність за вашу уважність, ми готові нарахувати вам бонуси за шосте поповнення при виконанні умов акції в рамках зазначеного ліміту. Для цього після проведення шостої операції, будь ласка, зверніться до нас на пошту help@sensebank.com.ua (зазначте запит #6896586) і вкажіть деталі поповнення.
Також наша команда зараз займається налаштуваннями акції, щоб виключити такі кейси в подальшому. Ми дуже вдячні вам за те, що ви підсвітили цю ситуацію 💡
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Додано: Чет 03 кві, 2025 21:36
Re: Sense Bank
Спасибо и вам, что реагируете и пытаетесь устранить ляпы, допущенные вашими коллегами.
За предложение доначисления за 6-е пополнение спасибо, но понимая теперь как оно у вас работает - шестого пополнения я допускать уже точно не стану . Правда теперь я из вашего сообщения понял что если я за оставшиеся 4 попытки внесу на свои карты участвующие в кэшью-клЮбе 100к грн., то я все равно мне получу 500 орехов, а начислятся орехи на лишь сумму "100к минус первое пополнение Выгоды" ибо как вы пишете:
хотя это также противоречит правилам правда теперь уже п.4.1.1 б)
Ведь в описанной мною ситуации даже при соблюдении правила 5 пополнений (если первое из них было зачислено на Выгоду) из-за текущих настроек системы 500 бонусов клиенту не может быть начислено в принципе, верно?
Додано: Чет 03 кві, 2025 21:58
На жаль, так, тому і було погоджено можливість ручного нарахування бонусів за +1 поповнення, щоб ви мали можливість отримати їх у повному обсязі.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
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