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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1389139013911392

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 22:08

  Amethyst написав:теперь индивидуально, у меня вот была на прошлых, а на эти не предлагает (

О, у меня так же :(
Driver
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Повідомлень: 424
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 23:46

  Sense Bank написав:
  Driver написав:Акцию "2% на выходных" опять не продлили? :(
Или всё индивидуально?

Вітаю!

Стосовно кешбеку на вихідних - зараз є кілька різних персональних пропозицій для клієнтів)
В рамках персональної пропозиції у кожного клієнта відображається його особистий термін дії, але загальні умови наразі діють до 30.04.2025

Сподіваюся, не заплутала вас 😇
Тобто, всі персональні пропозиції діють до кінця квітня на поточних умовах (з можливістю продовження банком), але кожна персональна пропозиція для клієнта діє на визначені особисто для нього терміни 🙌

Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧

Скажите пожалуйста, а это касается всех кредиток? Может быть Хамелеон подвязали к этой акции?
Кассандра
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Повідомлень: 1506
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Подякували: 233 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Суб 05 кві, 2025 12:32

Re: Sense Bank

У меня вопрос по следующему предложению:
На вокзал з вигодою
😉 Подорожі починаються зі знижок. Картка Caméléon Visa Platinum від Sense Bank покриває 200 грн на поїздку 🚖 Bolt до залізничного вокзалу.
Що потрібно зробити?
Викликати таксі через застосунок Bolt 📲
Оплатити карткою 💳 Visa Platinum від Sense Bank.
Отримати компенсацію ✅ до 200 грн за поїздку.
Є сенс подорожувати  без зайвих турбот

Как именно можно получить эту компенсацию? Сумма оплаты автоматически должна вернуться на карточный счет? Спустя какое время?
Кащей
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Повідомлень: 1711
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Повідомлення Додано: Суб 05 кві, 2025 12:37

  Кассандра написав:
  Sense Bank написав:
  Driver написав:Акцию "2% на выходных" опять не продлили? :(
Или всё индивидуально?

Вітаю!

Стосовно кешбеку на вихідних - зараз є кілька різних персональних пропозицій для клієнтів)
В рамках персональної пропозиції у кожного клієнта відображається його особистий термін дії, але загальні умови наразі діють до 30.04.2025

Сподіваюся, не заплутала вас 😇
Тобто, всі персональні пропозиції діють до кінця квітня на поточних умовах (з можливістю продовження банком), але кожна персональна пропозиція для клієнта діє на визначені особисто для нього терміни 🙌

Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧

Скажите пожалуйста, а это касается всех кредиток? Может быть Хамелеон подвязали к этой акции?

На жаль, ні, у цій акції Хамелеон не бере участі, тому варто розраховуватись картками Red, Red 2.0, Red Cash, Максимум, Максимум-готівка, Максимум Платинум для отримання кешбеку.
Зауважу, що покупка має бути на 100% за кредитні кошти 💵

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13028
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Суб 05 кві, 2025 12:45

  Кащей написав:У меня вопрос по следующему предложению:
На вокзал з вигодою
😉 Подорожі починаються зі знижок. Картка Caméléon Visa Platinum від Sense Bank покриває 200 грн на поїздку 🚖 Bolt до залізничного вокзалу.
Що потрібно зробити?
Викликати таксі через застосунок Bolt 📲
Оплатити карткою 💳 Visa Platinum від Sense Bank.
Отримати компенсацію ✅ до 200 грн за поїздку.
Є сенс подорожувати  без зайвих турбот

Как именно можно получить эту компенсацию? Сумма оплаты автоматически должна вернуться на карточный счет? Спустя какое время?

Це акція від Visa та Bolt, для отримання знижки потрібно:
1. Завантажити застосунок Bolt
2. Додати до гаманця Bolt вашу преміальну картку Visa як спосіб оплати
3. Замовити таксі до залізничного вокзалу або назад
Знижка на поїздку буде нарахована автоматично 👌🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13028
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1397 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Суб 05 кві, 2025 13:25

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Це акція від Visa та Bolt, для отримання знижки потрібно:
1. Завантажити застосунок Bolt
2. Додати до гаманця Bolt вашу преміальну картку Visa як спосіб оплати
3. Замовити таксі до залізничного вокзалу або назад
Знижка на поїздку буде нарахована автоматично 👌🏻
Спасибо, автоматически в приложении Болт мне начисляется скидка 50%. Это и есть суть акционного предложения? Из приведенного выше описания неочевидно, о какой именно компенсации идет речь.
В приложении банка у меня два предложения касательно Болта. Одно обещает 50% скидку, но не более 70 грн. Текст второго я привел выше. Правильно ли я понимаю, что оба предложения обещают 50% скидку, просто в одном случае она не может превышать 70 грн, а в другом - не более 200 грн? Какое из них будет применяться в каждом конкретном случае?
Кащей
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Повідомлень: 1711
З нами з: 30.08.09
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Подякували: 105 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:48

  Кащей написав:
  Sense Bank написав:Це акція від Visa та Bolt, для отримання знижки потрібно:
1. Завантажити застосунок Bolt
2. Додати до гаманця Bolt вашу преміальну картку Visa як спосіб оплати
3. Замовити таксі до залізничного вокзалу або назад
Знижка на поїздку буде нарахована автоматично 👌🏻
Спасибо, автоматически в приложении Болт мне начисляется скидка 50%. Это и есть суть акционного предложения? Из приведенного выше описания неочевидно, о какой именно компенсации идет речь.
В приложении банка у меня два предложения касательно Болта. Одно обещает 50% скидку, но не более 70 грн. Текст второго я привел выше. Правильно ли я понимаю, что оба предложения обещают 50% скидку, просто в одном случае она не может превышать 70 грн, а в другом - не более 200 грн? Какое из них будет применяться в каждом конкретном случае?

Повертаюсь до вас із відповіддю 👌🏻
Ця персональна пропозиція діє саме для карток Visa Platinum, тому при оплаті карткою Хамелеон в першу чергу буде застосовуватись акція зі знижкою до 200 грн, а якщо оплата будь-якою іншою карткою, то зі знижкою до 70 грн.
І так, ви все правильно зрозуміли щодо знижки, вони обидві на 50%, різниця в максимальній сумі та картці, для якої діє акція.

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13028
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1397 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 12:10

Re: Sense Bank

«Великодній кешбек 5%

Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає вимогам п 3.1 Розділу
3 даних Правил, необхідно протягом Строку проведення Акції:
- здійснювати розрахункові операції Карткою «АТБ» в мережі магазинів ТОВ «АТБ-
МАРКЕТ» та/або на сайті http://www.atbmarket.com.

4.2. За виконання умов, згідно із п 4.1. даних Правил, Учасник отримує Кешбек в розмірі 5% від суми розрахункової операції.
https://sensebank.ua/upload/cashu/Pravy ... 07.04.2025
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