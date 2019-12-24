Driver написав:Акцию "2% на выходных" опять не продлили? Или всё индивидуально?
Вітаю!
Стосовно кешбеку на вихідних - зараз є кілька різних персональних пропозицій для клієнтів) В рамках персональної пропозиції у кожного клієнта відображається його особистий термін дії, але загальні умови наразі діють до 30.04.2025
Сподіваюся, не заплутала вас 😇 Тобто, всі персональні пропозиції діють до кінця квітня на поточних умовах (з можливістю продовження банком), але кожна персональна пропозиція для клієнта діє на визначені особисто для нього терміни 🙌
Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
Скажите пожалуйста, а это касается всех кредиток? Может быть Хамелеон подвязали к этой акции?
На вокзал з вигодою 😉 Подорожі починаються зі знижок. Картка Caméléon Visa Platinum від Sense Bank покриває 200 грн на поїздку 🚖 Bolt до залізничного вокзалу. Що потрібно зробити? Викликати таксі через застосунок Bolt 📲 Оплатити карткою 💳 Visa Platinum від Sense Bank. Отримати компенсацію ✅ до 200 грн за поїздку. Є сенс подорожувати без зайвих турбот
Как именно можно получить эту компенсацию? Сумма оплаты автоматически должна вернуться на карточный счет? Спустя какое время?
Driver написав:Акцию "2% на выходных" опять не продлили? Или всё индивидуально?
Вітаю!
Стосовно кешбеку на вихідних - зараз є кілька різних персональних пропозицій для клієнтів) В рамках персональної пропозиції у кожного клієнта відображається його особистий термін дії, але загальні умови наразі діють до 30.04.2025
Сподіваюся, не заплутала вас 😇 Тобто, всі персональні пропозиції діють до кінця квітня на поточних умовах (з можливістю продовження банком), але кожна персональна пропозиція для клієнта діє на визначені особисто для нього терміни 🙌
Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
Скажите пожалуйста, а это касается всех кредиток? Может быть Хамелеон подвязали к этой акции?
На жаль, ні, у цій акції Хамелеон не бере участі, тому варто розраховуватись картками Red, Red 2.0, Red Cash, Максимум, Максимум-готівка, Максимум Платинум для отримання кешбеку. Зауважу, що покупка має бути на 100% за кредитні кошти 💵
Кащей написав:У меня вопрос по следующему предложению:
На вокзал з вигодою 😉 Подорожі починаються зі знижок. Картка Caméléon Visa Platinum від Sense Bank покриває 200 грн на поїздку 🚖 Bolt до залізничного вокзалу. Що потрібно зробити? Викликати таксі через застосунок Bolt 📲 Оплатити карткою 💳 Visa Platinum від Sense Bank. Отримати компенсацію ✅ до 200 грн за поїздку. Є сенс подорожувати без зайвих турбот
Как именно можно получить эту компенсацию? Сумма оплаты автоматически должна вернуться на карточный счет? Спустя какое время?
Це акція від Visa та Bolt, для отримання знижки потрібно: 1. Завантажити застосунок Bolt 2. Додати до гаманця Bolt вашу преміальну картку Visa як спосіб оплати 3. Замовити таксі до залізничного вокзалу або назад Знижка на поїздку буде нарахована автоматично 👌🏻
Sense Bank написав:Це акція від Visa та Bolt, для отримання знижки потрібно: 1. Завантажити застосунок Bolt 2. Додати до гаманця Bolt вашу преміальну картку Visa як спосіб оплати 3. Замовити таксі до залізничного вокзалу або назад Знижка на поїздку буде нарахована автоматично 👌🏻
Спасибо, автоматически в приложении Болт мне начисляется скидка 50%. Это и есть суть акционного предложения? Из приведенного выше описания неочевидно, о какой именно компенсации идет речь. В приложении банка у меня два предложения касательно Болта. Одно обещает 50% скидку, но не более 70 грн. Текст второго я привел выше. Правильно ли я понимаю, что оба предложения обещают 50% скидку, просто в одном случае она не может превышать 70 грн, а в другом - не более 200 грн? Какое из них будет применяться в каждом конкретном случае?
Sense Bank написав:Це акція від Visa та Bolt, для отримання знижки потрібно: 1. Завантажити застосунок Bolt 2. Додати до гаманця Bolt вашу преміальну картку Visa як спосіб оплати 3. Замовити таксі до залізничного вокзалу або назад Знижка на поїздку буде нарахована автоматично 👌🏻
Спасибо, автоматически в приложении Болт мне начисляется скидка 50%. Это и есть суть акционного предложения? Из приведенного выше описания неочевидно, о какой именно компенсации идет речь. В приложении банка у меня два предложения касательно Болта. Одно обещает 50% скидку, но не более 70 грн. Текст второго я привел выше. Правильно ли я понимаю, что оба предложения обещают 50% скидку, просто в одном случае она не может превышать 70 грн, а в другом - не более 200 грн? Какое из них будет применяться в каждом конкретном случае?
Повертаюсь до вас із відповіддю 👌🏻 Ця персональна пропозиція діє саме для карток Visa Platinum, тому при оплаті карткою Хамелеон в першу чергу буде застосовуватись акція зі знижкою до 200 грн, а якщо оплата будь-якою іншою карткою, то зі знижкою до 70 грн. І так, ви все правильно зрозуміли щодо знижки, вони обидві на 50%, різниця в максимальній сумі та картці, для якої діє акція.
Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає вимогам п 3.1 Розділу 3 даних Правил, необхідно протягом Строку проведення Акції: - здійснювати розрахункові операції Карткою «АТБ» в мережі магазинів ТОВ «АТБ- МАРКЕТ» та/або на сайті http://www.atbmarket.com.