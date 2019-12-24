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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1390139113921393

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 13:51

Gost2013 Так, можна. Ось тут можете переглянути як це зробити https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0018088960

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13029
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1399 раз.
 
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2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 11:37

Sense Bank,

вчора у аппці ще був напис типу
"7-9 квітня на честь health day отримуйте кешбек 5% при сплаті кредитними картками в категорії аптеки,...."
Але сьогодні - 9 квітня - напису в аппці вже нема. :evil: Акція раптово скінчилась вчора?? Чи ще сьогодні можна такий кешбек отримати?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5812
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1839 раз.
Подякували: 327 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 11:48

  flysoulfly написав:Sense Bank,

вчера у аппці ще був напис типу
"7-9 квітня на честь health day отримуйте кешбек 5% при сплаті кредитними картками в категорії аптеки,...."
Але сьогодні - 9 квітня - напису в аппці вже нема. :evil: Акція раптово скінчилась вчора?? Чи ще сьогодні можна такий кешбек отримати?

Тільки що скористався - працює. І в додатку є
patrikk
 
Повідомлень: 281
З нами з: 25.06.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 11:56

  patrikk написав:
  flysoulfly написав:Sense Bank,

вчора у аппці ще був напис типу
"7-9 квітня на честь health day отримуйте кешбек 5% при сплаті кредитними картками в категорії аптеки,...."
Але сьогодні - 9 квітня - напису в аппці вже нема. :evil: Акція раптово скінчилась вчора?? Чи ще сьогодні можна такий кешбек отримати?

Тільки що скористався - працює. І в додатку є
в додатку в персональних пропозиціях?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5812
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1839 раз.
Подякували: 327 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 11:59

  flysoulfly написав:
  patrikk написав:
  flysoulfly написав:Sense Bank,

вчора у аппці ще був напис типу
"7-9 квітня на честь health day отримуйте кешбек 5% при сплаті кредитними картками в категорії аптеки,...."
Але сьогодні - 9 квітня - напису в аппці вже нема. :evil: Акція раптово скінчилась вчора?? Чи ще сьогодні можна такий кешбек отримати?

Тільки що скористався - працює. І в додатку є
в додатку в персональних пропозиціях?

Так, в мене відразу зверху світить
patrikk
 
Повідомлень: 281
З нами з: 25.06.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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  #<1 ... 1390139113921393
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