Sense Bank,

вчора у аппці ще був напис типу "7-9 квітня на честь health day отримуйте кешбек 5% при сплаті кредитними картками в категорії аптеки,...." Але сьогодні - 9 квітня - напису в аппці вже нема. Акція раптово скінчилась вчора?? Чи ще сьогодні можна такий кешбек отримати?
вчера у аппці ще був напис типу "7-9 квітня на честь health day отримуйте кешбек 5% при сплаті кредитними картками в категорії аптеки,...." Але сьогодні - 9 квітня - напису в аппці вже нема. Акція раптово скінчилась вчора?? Чи ще сьогодні можна такий кешбек отримати?
вчора у аппці ще був напис типу "7-9 квітня на честь health day отримуйте кешбек 5% при сплаті кредитними картками в категорії аптеки,...." Але сьогодні - 9 квітня - напису в аппці вже нема. Акція раптово скінчилась вчора?? Чи ще сьогодні можна такий кешбек отримати?
вчора у аппці ще був напис типу "7-9 квітня на честь health day отримуйте кешбек 5% при сплаті кредитними картками в категорії аптеки,...." Але сьогодні - 9 квітня - напису в аппці вже нема. Акція раптово скінчилась вчора?? Чи ще сьогодні можна такий кешбек отримати?