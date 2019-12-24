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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1391139213931394>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 13:51

Gost2013 Так, можна. Ось тут можете переглянути як це зробити https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0018088960

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 11:37

Sense Bank,

вчора у аппці ще був напис типу
"7-9 квітня на честь health day отримуйте кешбек 5% при сплаті кредитними картками в категорії аптеки,...."
Але сьогодні - 9 квітня - напису в аппці вже нема. :evil: Акція раптово скінчилась вчора?? Чи ще сьогодні можна такий кешбек отримати?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5816
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 11:48

  flysoulfly написав:Sense Bank,

вчера у аппці ще був напис типу
"7-9 квітня на честь health day отримуйте кешбек 5% при сплаті кредитними картками в категорії аптеки,...."
Але сьогодні - 9 квітня - напису в аппці вже нема. :evil: Акція раптово скінчилась вчора?? Чи ще сьогодні можна такий кешбек отримати?

Тільки що скористався - працює. І в додатку є
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 11:56

  patrikk написав:
  flysoulfly написав:Sense Bank,

вчора у аппці ще був напис типу
"7-9 квітня на честь health day отримуйте кешбек 5% при сплаті кредитними картками в категорії аптеки,...."
Але сьогодні - 9 квітня - напису в аппці вже нема. :evil: Акція раптово скінчилась вчора?? Чи ще сьогодні можна такий кешбек отримати?

Тільки що скористався - працює. І в додатку є
в додатку в персональних пропозиціях?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5816
З нами з: 13.01.09
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Подякували: 327 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 11:59

  flysoulfly написав:
  patrikk написав:
  flysoulfly написав:Sense Bank,

вчора у аппці ще був напис типу
"7-9 квітня на честь health day отримуйте кешбек 5% при сплаті кредитними картками в категорії аптеки,...."
Але сьогодні - 9 квітня - напису в аппці вже нема. :evil: Акція раптово скінчилась вчора?? Чи ще сьогодні можна такий кешбек отримати?

Тільки що скористався - працює. І в додатку є
в додатку в персональних пропозиціях?

Так, в мене відразу зверху світить
patrikk
 
Повідомлень: 281
З нами з: 25.06.15
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 12:14

  patrikk написав:
  flysoulfly написав:
  patrikk написав:Тільки що скористався - працює. І в додатку є
в додатку в персональних пропозиціях?

Так, в мене відразу зверху світить
:( а в мене чомусь акції вже нема
flysoulfly
 
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З нами з: 13.01.09
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 13:12

flysoulfly
у меня эта акция тоже на месте.
Может пните техподдержку?
Driver
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Повідомлень: 426
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 17:39

Sense Bank дурить клієнтів

7 квітня, тобто у понеділок, прийшло повідомлення про акцію "+2% кешбеку на 3 дні за кредиткою".
Суть акції - 2% кешбеку на покупку від 100 грн за рахунок кредитних коштів.
Позавчора і вчора карткою Red не розраховувався. Сьогодні зробив одну оплату - ніяких 2% кешбеку немає. Написав у чат, зафіксували запит, пообіцяли розібратися.
Ну, думаю, збій, с ким не буває.
Тільки-но зробив ще одну оплату у магазині. Те ж саме! Ніяких 2% кешбеку, навіть натяку на них.

Це як називається, шановні Лорди та феї? Це називається "дрібне намахалово"... Власне, чого чекати від банку, який звик дурити клієнтів на кожній дрібниці.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:30

Искатель
у меня аналогичное сообщение пришло в начале апреля, с пометкой, что "три дня - это с 14-го по 16-е". Хорошо что заметил.
Что написано в тексте предложения у Вас - с 7-го по 9-е?
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:34

  flysoulfly написав:Sense Bank,

вчора у аппці ще був напис типу
"7-9 квітня на честь health day отримуйте кешбек 5% при сплаті кредитними картками в категорії аптеки,...."
Але сьогодні - 9 квітня - напису в аппці вже нема. :evil: Акція раптово скінчилась вчора?? Чи ще сьогодні можна такий кешбек отримати?


Вітаю!

Вже отримували подібне звернення сьогодні, зараз напишу до вас в особисті повідомлення за уточненням, дякую що повідомили про це)

Валерія 🫧
Sense Bank
Представник банку
 
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