Sense Bank,

вчора у аппці ще був напис типу "7-9 квітня на честь health day отримуйте кешбек 5% при сплаті кредитними картками в категорії аптеки,...." Але сьогодні - 9 квітня - напису в аппці вже нема. Акція раптово скінчилась вчора?? Чи ще сьогодні можна такий кешбек отримати?
вчера у аппці ще був напис типу "7-9 квітня на честь health day отримуйте кешбек 5% при сплаті кредитними картками в категорії аптеки,...." Але сьогодні - 9 квітня - напису в аппці вже нема. Акція раптово скінчилась вчора?? Чи ще сьогодні можна такий кешбек отримати?
вчора у аппці ще був напис типу "7-9 квітня на честь health day отримуйте кешбек 5% при сплаті кредитними картками в категорії аптеки,...." Але сьогодні - 9 квітня - напису в аппці вже нема. Акція раптово скінчилась вчора?? Чи ще сьогодні можна такий кешбек отримати?
вчора у аппці ще був напис типу "7-9 квітня на честь health day отримуйте кешбек 5% при сплаті кредитними картками в категорії аптеки,...." Але сьогодні - 9 квітня - напису в аппці вже нема. Акція раптово скінчилась вчора?? Чи ще сьогодні можна такий кешбек отримати?
7 квітня, тобто у понеділок, прийшло повідомлення про акцію "+2% кешбеку на 3 дні за кредиткою". Суть акції - 2% кешбеку на покупку від 100 грн за рахунок кредитних коштів. Позавчора і вчора карткою Red не розраховувався. Сьогодні зробив одну оплату - ніяких 2% кешбеку немає. Написав у чат, зафіксували запит, пообіцяли розібратися. Ну, думаю, збій, с ким не буває. Тільки-но зробив ще одну оплату у магазині. Те ж саме! Ніяких 2% кешбеку, навіть натяку на них.
Це як називається, шановні Лорди та феї? Це називається "дрібне намахалово"... Власне, чого чекати від банку, який звик дурити клієнтів на кожній дрібниці.
вчора у аппці ще був напис типу "7-9 квітня на честь health day отримуйте кешбек 5% при сплаті кредитними картками в категорії аптеки,...." Але сьогодні - 9 квітня - напису в аппці вже нема. Акція раптово скінчилась вчора?? Чи ще сьогодні можна такий кешбек отримати?
Вітаю!
Вже отримували подібне звернення сьогодні, зараз напишу до вас в особисті повідомлення за уточненням, дякую що повідомили про це)