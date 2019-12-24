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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 кві, 2025 19:36
Искатель написав:
7 квітня, тобто у понеділок, прийшло повідомлення про акцію "+2% кешбеку на 3 дні за кредиткою".
Суть акції - 2% кешбеку на покупку від 100 грн за рахунок кредитних коштів.
Позавчора і вчора карткою Red не розраховувався. Сьогодні зробив одну оплату - ніяких 2% кешбеку немає. Написав у чат, зафіксували запит, пообіцяли розібратися.
Ну, думаю, збій, с ким не буває.
Тільки-но зробив ще одну оплату у магазині. Те ж саме! Ніяких 2% кешбеку, навіть натяку на них.
Це як називається, шановні Лорди та феї? Це називається "дрібне намахалово"... Власне, чого чекати від банку, який звик дурити клієнтів на кожній дрібниці.
Вітаю!
Шановна чарівниця вже поспішає до вас в особисті повідомлення, щоб уточнити деталі 🙏
Валерія 🫧
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Додано: Сер 09 кві, 2025 19:41
Sense Bank написав:
Шановна чарівниця вже поспішає до вас в особисті повідомлення, щоб уточнити деталі 🙏
Если не каждый дочитывает до конца условий предложения, хотя даже тут специально предупреждали
, то пусть уже все знают
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moveton
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Додано: Сер 09 кві, 2025 19:41
Sense Bank написав: flysoulfly написав:Sense Bank
,
вчора у аппці ще був напис типу
"7-9
квітня на честь health day отримуйте кешбек 5% при сплаті кредитними
картками в категорії аптеки,...."
Але сьогодні - 9 квітня - напису в аппці вже нема.
Акція раптово скінчилась вчора?? Чи ще сьогодні можна такий кешбек отримати?
Вітаю!
Вже отримували подібне звернення сьогодні, зараз напишу до вас в особисті повідомлення за уточненням, дякую що повідомили про це)
Валерія 🫧
та вже не актуально.
бо всі ті заплановані ліки куплено кредиткою ваших конкурентів, Глобус Банку.
Запіздно.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 09 кві, 2025 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 кві, 2025 19:45
moveton написав: Sense Bank написав:
Шановна чарівниця вже поспішає до вас в особисті повідомлення, щоб уточнити деталі 🙏
Если не каждый дочитывает до конца условий предложения, хотя даже тут специально предупреждали
, то пусть уже все знают
Зовсім не проти поділитися, коли буду знати, що саме сталося)
На жаль, не можу побачити особисті дані всіх, хто до нас пише, тому потребую уточнень в приватних повідомленнях, для того щоб переглянути детальніше, а не писати лише припущення
Валерія 🫧
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Додано: Сер 09 кві, 2025 19:54
Driver написав:Искатель
у меня аналогичное сообщение пришло в начале апреля, с пометкой, что "три дня - это с 14-го по 16-е". Хорошо что заметил.
Что написано в тексте предложения у Вас - с 7-го по 9-е?
Так, з 7-го по 9-е.
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Искатель
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Додано: Сер 09 кві, 2025 19:56
Sense Bank написав: Искатель написав:
7 квітня, тобто у понеділок, прийшло повідомлення про акцію "+2% кешбеку на 3 дні за кредиткою".
Суть акції - 2% кешбеку на покупку від 100 грн за рахунок кредитних коштів.
Позавчора і вчора карткою Red не розраховувався. Сьогодні зробив одну оплату - ніяких 2% кешбеку немає. Написав у чат, зафіксували запит, пообіцяли розібратися.
Ну, думаю, збій, с ким не буває.
Тільки-но зробив ще одну оплату у магазині. Те ж саме! Ніяких 2% кешбеку, навіть натяку на них.
Це як називається, шановні Лорди та феї? Це називається "дрібне намахалово"... Власне, чого чекати від банку, який звик дурити клієнтів на кожній дрібниці.
Вітаю!
Шановна чарівниця вже поспішає до вас в особисті повідомлення, щоб уточнити деталі 🙏
Валерія 🫧
Валеріє, відповів у особисті.
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Искатель
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Додано: Чет 10 кві, 2025 22:24
В пакеті Графіт зазначено про надання послуг телемедицини безплатно.
Можливо погано шукав, а де можна ознайомитися більш докладно, які саме послуги, їх кількість, коло осіб, хто може скористатися, етс?
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