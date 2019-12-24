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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1391139213931394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:36

  Искатель написав:7 квітня, тобто у понеділок, прийшло повідомлення про акцію "+2% кешбеку на 3 дні за кредиткою".
Суть акції - 2% кешбеку на покупку від 100 грн за рахунок кредитних коштів.
Позавчора і вчора карткою Red не розраховувався. Сьогодні зробив одну оплату - ніяких 2% кешбеку немає. Написав у чат, зафіксували запит, пообіцяли розібратися.
Ну, думаю, збій, с ким не буває.
Тільки-но зробив ще одну оплату у магазині. Те ж саме! Ніяких 2% кешбеку, навіть натяку на них.

Це як називається, шановні Лорди та феї? Це називається "дрібне намахалово"... Власне, чого чекати від банку, який звик дурити клієнтів на кожній дрібниці.

Вітаю!

Шановна чарівниця вже поспішає до вас в особисті повідомлення, щоб уточнити деталі 🙏

Валерія 🫧
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13034
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:41

  Sense Bank написав:Шановна чарівниця вже поспішає до вас в особисті повідомлення, щоб уточнити деталі 🙏

Если не каждый дочитывает до конца условий предложения, хотя даже тут специально предупреждали, то пусть уже все знают :?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5396
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4
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:41

  Sense Bank написав:
  flysoulfly написав:Sense Bank,

вчора у аппці ще був напис типу
"7-9 квітня на честь health day отримуйте кешбек 5% при сплаті кредитними картками в категорії аптеки,...."
Але сьогодні - 9 квітня - напису в аппці вже нема. :evil: Акція раптово скінчилась вчора?? Чи ще сьогодні можна такий кешбек отримати?


Вітаю!
Вже отримували подібне звернення сьогодні, зараз напишу до вас в особисті повідомлення за уточненням, дякую що повідомили про це)

Валерія 🫧
та вже не актуально.
бо всі ті заплановані ліки куплено кредиткою ваших конкурентів, Глобус Банку.
Запіздно.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 09 кві, 2025 19:45, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:45

  moveton написав:
  Sense Bank написав:Шановна чарівниця вже поспішає до вас в особисті повідомлення, щоб уточнити деталі 🙏

Если не каждый дочитывает до конца условий предложения, хотя даже тут специально предупреждали, то пусть уже все знают :?

Зовсім не проти поділитися, коли буду знати, що саме сталося)
На жаль, не можу побачити особисті дані всіх, хто до нас пише, тому потребую уточнень в приватних повідомленнях, для того щоб переглянути детальніше, а не писати лише припущення ;)

Валерія 🫧
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13034
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:54

  Driver написав:Искатель
у меня аналогичное сообщение пришло в начале апреля, с пометкой, что "три дня - это с 14-го по 16-е". Хорошо что заметил.
Что написано в тексте предложения у Вас - с 7-го по 9-е?

Так, з 7-го по 9-е.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:56

  Sense Bank написав:
  Искатель написав:7 квітня, тобто у понеділок, прийшло повідомлення про акцію "+2% кешбеку на 3 дні за кредиткою".
Суть акції - 2% кешбеку на покупку від 100 грн за рахунок кредитних коштів.
Позавчора і вчора карткою Red не розраховувався. Сьогодні зробив одну оплату - ніяких 2% кешбеку немає. Написав у чат, зафіксували запит, пообіцяли розібратися.
Ну, думаю, збій, с ким не буває.
Тільки-но зробив ще одну оплату у магазині. Те ж саме! Ніяких 2% кешбеку, навіть натяку на них.

Це як називається, шановні Лорди та феї? Це називається "дрібне намахалово"... Власне, чого чекати від банку, який звик дурити клієнтів на кожній дрібниці.

Вітаю!

Шановна чарівниця вже поспішає до вас в особисті повідомлення, щоб уточнити деталі 🙏

Валерія 🫧

Валеріє, відповів у особисті.
Искатель
 
Повідомлень: 6316
З нами з: 22.02.16
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 22:24

В пакеті Графіт зазначено про надання послуг телемедицини безплатно.
Можливо погано шукав, а де можна ознайомитися більш докладно, які саме послуги, їх кількість, коло осіб, хто може скористатися, етс?
Arbitr
 
Повідомлень: 348
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:44

  Arbitr написав:В пакеті Графіт зазначено про надання послуг телемедицини безплатно.
Можливо погано шукав, а де можна ознайомитися більш докладно, які саме послуги, їх кількість, коло осіб, хто може скористатися, етс?

Ця послуга надається від Visa, детальніше можете переглянути на сайті платіжної системи за посиланням https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... icine.html
Графіт випускається на пластику Infinite, відповідно будуть доступні наступні послуги :
Зображення

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 12:40

  Sense Bank написав:
  Искатель написав:7 квітня, тобто у понеділок, прийшло повідомлення про акцію "+2% кешбеку на 3 дні за кредиткою".
Суть акції - 2% кешбеку на покупку від 100 грн за рахунок кредитних коштів.
Позавчора і вчора карткою Red не розраховувався. Сьогодні зробив одну оплату - ніяких 2% кешбеку немає. Написав у чат, зафіксували запит, пообіцяли розібратися.
Ну, думаю, збій, с ким не буває.
Тільки-но зробив ще одну оплату у магазині. Те ж саме! Ніяких 2% кешбеку, навіть натяку на них.

Це як називається, шановні Лорди та феї? Це називається "дрібне намахалово"... Власне, чого чекати від банку, який звик дурити клієнтів на кожній дрібниці.

Вітаю!

Шановна чарівниця вже поспішає до вас в особисті повідомлення, щоб уточнити деталі 🙏

Валерія 🫧

Я так зрозумів, вирішили погратися в мовчанку? Третій день жодної відповіді від банку.
Дрібне шахрайство - ці ваші акції, через одну...
Искатель
 
Повідомлень: 6316
З нами з: 22.02.16
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Подякували: 4865 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 12:50

  Искатель написав:
  Sense Bank написав:
  Искатель написав:7 квітня, тобто у понеділок, прийшло повідомлення про акцію "+2% кешбеку на 3 дні за кредиткою".
Суть акції - 2% кешбеку на покупку від 100 грн за рахунок кредитних коштів.
Позавчора і вчора карткою Red не розраховувався. Сьогодні зробив одну оплату - ніяких 2% кешбеку немає. Написав у чат, зафіксували запит, пообіцяли розібратися.
Ну, думаю, збій, с ким не буває.
Тільки-но зробив ще одну оплату у магазині. Те ж саме! Ніяких 2% кешбеку, навіть натяку на них.

Це як називається, шановні Лорди та феї? Це називається "дрібне намахалово"... Власне, чого чекати від банку, який звик дурити клієнтів на кожній дрібниці.

Вітаю!

Шановна чарівниця вже поспішає до вас в особисті повідомлення, щоб уточнити деталі 🙏

Валерія 🫧

Я так зрозумів, вирішили погратися в мовчанку? Третій день жодної відповіді від банку.
Дрібне шахрайство - ці ваші акції, через одну...

Вітаю!

Безмежно вдячна за вашу зацікавленість у вирішенні питання! Можу запевнити, що я не забула про ваш випадок)
Розгляд подібних звернень відбувається не одразу, а від 1 і до 3 робочих днів. Ви звернулися до нас 09.04. Як я вже обіцяла вам в особистих повідомленнях, я слідкую за ситуацією, і як тільки буду мати інформацію - повернуся до вас)
Кожен день відслідковую зміни.

Не варто хвилюватися, про вас пам'ятають :)

Валерія 🫧
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13034
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1399 раз.
 
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