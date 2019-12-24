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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:46

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Безмежно вдячна за вашу зацікавленість у вирішенні питання! Можу запевнити, що я не забула про ваш випадок)
Розгляд подібних звернень відбувається не одразу, а від 1 і до 3 робочих днів.

Валерия если можно обращусь к вам по "процедурному вопросу". Дело в том что мое письмо в ЛС на этом форуме, которое я адресовал Кириллу ровно неделю назад (4/04/2025) до сих пор осталось без какой-либо реакции. Не вижу его сообщений в последнее время на форумах, поэтому полагаю что возможно он временно не на рабочем месте. Но я бы хотел получить ответ на заданные мной вопросы. Доступ в ЛС форума - я так понимаю у всей поддержки есть... Так вот мой вопрос к Вам такой: может ли на мой вопрос отправленный в ЛС дать ответ кто-либо другой из поддержки или же мне таки лучше дождаться появления Кирилла? Во втором случае не подскажите ли когда ориентировочно ожидать его появления?
WallNutPen
 
Повідомлень: 1384
З нами з: 08.06.20
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Подякували: 398 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:52

  WallNutPen написав:
  Sense Bank написав:Безмежно вдячна за вашу зацікавленість у вирішенні питання! Можу запевнити, що я не забула про ваш випадок)
Розгляд подібних звернень відбувається не одразу, а від 1 і до 3 робочих днів.

Валерия если можно обращусь к вам по "процедурному вопросу". Дело в том что мое письмо в ЛС на этом форуме, которое я адресовал Кириллу ровно неделю назад (4/04/2025) до сих пор осталось без какой-либо реакции. Не вижу его сообщений в последнее время на форумах, поэтому полагаю что возможно он временно не на рабочем месте. Но я бы хотел получить ответ на заданные мной вопросы. Доступ в ЛС форума - я так понимаю у всей поддержки есть... Так вот мой вопрос к Вам такой: может ли на мой вопрос отправленный в ЛС дать ответ кто-либо другой из поддержки или же мне таки лучше дождаться появления Кирилла? Во втором случае не подскажите ли когда ориентировочно ожидать его появления?

Ваше питання наразі в роботі, передам Кирилу, аби вже завтра якомога швидше надав вам зворотний зв'язок, не хвилюйтесь, про ваш запит не забули 💙

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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