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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:46
Sense Bank написав:
Безмежно вдячна за вашу зацікавленість у вирішенні питання! Можу запевнити, що я не забула про ваш випадок)
Розгляд подібних звернень відбувається не одразу, а від 1 і до 3 робочих днів.
Валерия если можно обращусь к вам по "процедурному вопросу". Дело в том что мое письмо в ЛС на этом форуме, которое я адресовал Кириллу ровно неделю назад (4/04/2025) до сих пор осталось без какой-либо реакции. Не вижу его сообщений в последнее время на форумах, поэтому полагаю что возможно он временно не на рабочем месте. Но я бы хотел получить ответ на заданные мной вопросы. Доступ в ЛС форума - я так понимаю у всей поддержки есть... Так вот мой вопрос к Вам такой: может ли на мой вопрос отправленный в ЛС дать ответ кто-либо другой из поддержки или же мне таки лучше дождаться появления Кирилла? Во втором случае не подскажите ли когда ориентировочно ожидать его появления?
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WallNutPen
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:52
WallNutPen написав: Sense Bank написав:
Безмежно вдячна за вашу зацікавленість у вирішенні питання! Можу запевнити, що я не забула про ваш випадок)
Розгляд подібних звернень відбувається не одразу, а від 1 і до 3 робочих днів.
Валерия если можно обращусь к вам по "процедурному вопросу". Дело в том что мое письмо в ЛС на этом форуме, которое я адресовал Кириллу ровно неделю назад (4/04/2025) до сих пор осталось без какой-либо реакции. Не вижу его сообщений в последнее время на форумах, поэтому полагаю что возможно он временно не на рабочем месте. Но я бы хотел получить ответ на заданные мной вопросы. Доступ в ЛС форума - я так понимаю у всей поддержки есть... Так вот мой вопрос к Вам такой: может ли на мой вопрос отправленный в ЛС дать ответ кто-либо другой из поддержки или же мне таки лучше дождаться появления Кирилла? Во втором случае не подскажите ли когда ориентировочно ожидать его появления?
Ваше питання наразі в роботі, передам Кирилу, аби вже завтра якомога швидше надав вам зворотний зв'язок, не хвилюйтесь, про ваш запит не забули 💙
З повагою, Володимир 💎
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Sense Bank
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