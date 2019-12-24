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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 кві, 2025 19:32
N_N_N написав:
Питання що до КЛ Sense ATБ та його обрахунку. В застосунку це Visa Classic. КЛ 100 000 грн. Використана сумма. В застосунку висвічується що кредит потрібно погасити до 24.04.2025, хоча почав користуватися кредитними коштами 23.03.2025. В умовах декларується строк грейс периоду до 63 днів. Зрозуміло, що 30 днів це таки "до 63 днів". Чи можливо потрібно сплатити не всю сумму, а деякий обовязковий платіж як наприклад Chameleon і продовжити кредит? Чи повністю всю сумму ?
Ну так дійсно, грейс від 25 по 24, якщо ви щось оплатили з 25го лютого до 24 березня(це РП- розрахунковий період), то погасити повинні до 24 квітня. Тобто тут фіксована Розрахункова Дата = Число з Дати підписання Договору.
А з приводу, що і скільки гасити у вас в ССА для картки є розділ Інф-я з сумами і датами.Мін платіж
- мінімум, шо нуна загасити, щоби не попасти на штрафи і пені, але на заборгованість буде нараховано підвижений %% (типу 40% річних).
Заборг-ть - борг у поточному грейсі, що треба заплатити, щоби за борги нарахували тільки 0.01% Загальна заб-ть
-- все що ви використали з кредліміту.У розстрочці
- все, на що отримали Розстрочку.
От якщо погасити Загальна заб-ть мінус Розстрочка
на момент РД, то тільки тоді НЕ нарахують РКО=100грн/міс.
ТОбто отой Грейс63 коштує 100 грн в міс.
Ну а ви своїми тратами під РД увесь цимес спаплюжили
Хочаа, досвідчені свинорили знають де і як можна витратити і 22 (у вашому випадку)числа, щоби погаситися таки через 63 дні
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Додано: Сер 16 кві, 2025 10:51
Для отримання 0,5%кешбеку клієнт без авторизації через ЕаsyID (нема Дії) при поповненні карток Sense банка у терміналах Easy (5 разів по 5000 грн. кожну картку? чи то ліміт сумарно на 1 телефон? ) отримає , як буває у Райфайзені, позачергове запрошення на "підтвердження походження коштів" ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 16 кві, 2025 11:05
flysoulfly написав:
Для отримання 0,5%кешбеку клієнт без авторизації через ЕаsyID (нема Дії) при поповненні карток Sense банка у терміналах Easy (5 разів по 5000 грн. кожну картку? чи то ліміт сумарно на 1 телефон? ) отримає , як буває у Райфайзені
, позачергове запрошення на "підтвердження походження коштів" ?
так без авторизації і не буде кешбека
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Додано: Сер 16 кві, 2025 12:14
Користуючись нагодою хочу висловити велику подяку чарівній феї Валерії і співробітнику підтримки Костянтину за їх участь і підтримку у вирішенні мого питання із повернення помилково стягнутої комісії за обслуговування кредиту.
Шановні Валерія та Костянтин! Знаю, що здебільшого Вам доводиться вислуховувати і вичитувати тут на форумі та у чаті одні скарги, претензії та прокльони. Знаю, що Ви перебуваєте на самому "передку" цього фронту і вимушені брати вогонь на себе, латаючи і долаючи часом відверту некомпетентність або байдужість Ваших колег. Проте сьогодні я знімаю свого картуза і висловоюю Вам свою вдячність за людяність, терпіння та наполегливість, з якою Ви підійшли до мого питання!
Велика шана Вам і похвала!
Нехай благословить Вас Бог!!!
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de Montaigne
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Додано: Сер 16 кві, 2025 18:57
de Montaigne написав:
Користуючись нагодою хочу висловити велику подяку чарівній феї Валерії і співробітнику підтримки Костянтину за їх участь і підтримку у вирішенні мого питання із повернення помилково стягнутої комісії за обслуговування кредиту.
Шановні Валерія та Костянтин! Знаю, що здебільшого Вам доводиться вислуховувати і вичитувати тут на форумі та у чаті одні скарги, претензії та прокльони. Знаю, що Ви перебуваєте на самому "передку" цього фронту і вимушені брати вогонь на себе, латаючи і долаючи часом відверту некомпетентність або байдужість Ваших колег. Проте сьогодні я знімаю свого картуза і висловоюю Вам свою вдячність за людяність, терпіння та наполегливість, з якою Ви підійшли до мого питання!
Велика шана Вам і похвала!
Нехай благословить Вас Бог!!!
Красно дякую за такі добрі слова! Я була дуже рада допомогти вам, та неймовірно вдячна за ваше терпіння та розуміння в цій ситуації 🫶
Вже передала пану Костянтину вашу подяку, йому теж дуже приємно)
Писала вам про це особисто, але, скажу і тут, і не лише вам - ви завжди можете звернутися до мене та колег за допомогою, запевняю, що зробимо все що зможемо 🤍
Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
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Додано: Сер 16 кві, 2025 19:33
Хочу поблагодарить представителя поддержки Кирилла за оказанную помощь в решении вопроса о получении в полном размере бонуса по акции 0,5 кэшбека за пополнение карт Сенсбанка через изипэй. Не вина поддержки, что системы банка по данной акции настроены не правильно. + для меня не столь критичным было получение данного бонуса (более того не желая рисковать, я последнюю операцию за которую бонус банком вопреки условиям программы не был начислен осуществил лишь после того как Кирилл подтвердил, что решение данного вопроса возможно). Тем не менее все это не умаляет того факта, что существующая поддержка по прежнему способна решать "нестандартные" запросы клиентов, за что ей безусловные "респект и уважуха"
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В итоге ИМХО получилась взаимная выгода - я указал на слабые места организации подобных акций - поддержка помогла мне с получением "заслуженного" бонусом - всем спасибо - идем дальше
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