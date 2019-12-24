Пільговий період за карткою — до 62 днів, протягом яких не нараховуються проценти за торговельними операціями, здійсненими з використанням платіжної картки, за умови погашення повної суми заборгованості до завершення пільгового періоду.
Т.е., чтобы начать новый грейс, нужно полностью закрыть кредит по карте, а не по отдельным операциям. Может и изменилось чего. Вон, в Глобусе по старым картам такая же схема, а по новым уже "револьверный" кредит, где остаёшься в грейсе, если закроешь кредит по состоянию на предыдущую РД, а не на сейчас.
А ХЗ. В цивилизованных странах такое на кредитный рейтинг влияет положительно: типа, показал, что можешь кредит возвращать. Там народ специально берёт мелкие кредиты, хоть по ним и приходится платить проценты, чтобы улучшить историю и таким образом поднять шанс получения крупного кредита, когда понадобится купить дом. У нас этот скоринг не пойми из чего формируется и прыгает на вид хаотично. Да и влияние его на последующие кредиты тоже туманное.