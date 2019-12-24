Додано: Чет 17 кві, 2025 11:46

N_N_N написав: Спасибо за пояснение. Тогда вопрос - если в период грейс была частично погашена задолженность, а потом снова была потрачена часть ( например меньшая от погашенной, то для новой части (считается новый грейс или никто не заморачивается ? Спасибо за пояснение. Тогда вопрос - если в период грейс была частично погашена задолженность, а потом снова была потрачена часть ( например меньшая от погашенной, то для новой части (считается новый грейс или никто не заморачивается ?

Пільговий період за карткою — до 62 днів, протягом яких не нараховуються проценти за торговельними операціями, здійсненими з використанням платіжної картки, за умови погашення повної суми заборгованості до завершення пільгового періоду.

N_N_N написав: Интересно. Логично что банку выгоднее что бы клиент сидел в кредите и зарабатывал. А как это влияет на скоринг в УБКИ ? Интересно. Логично что банку выгоднее что бы клиент сидел в кредите и зарабатывал. А как это влияет на скоринг в УБКИ ?

гласит:Т.е., чтобы начать новый грейс, нужно полностью закрыть кредит по карте, а не по отдельным операциям. Может и изменилось чего. Вон, в Глобусе по старым картам такая же схема, а по новым уже "револьверный" кредит, где остаёшься в грейсе, если закроешь кредит по состоянию на предыдущую РД, а не на сейчас.А ХЗ. В цивилизованных странах такое на кредитный рейтинг влияет положительно: типа, показал, что можешь кредит возвращать. Там народ специально берёт мелкие кредиты, хоть по ним и приходится платить проценты, чтобы улучшить историю и таким образом поднять шанс получения крупного кредита, когда понадобится купить дом. У нас этот скоринг не пойми из чего формируется и прыгает на вид хаотично. Да и влияние его на последующие кредиты тоже туманное.