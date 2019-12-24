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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1394139513961397

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Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 11:46

  N_N_N написав:Спасибо за пояснение. Тогда вопрос - если в период грейс была частично погашена задолженность, а потом снова была потрачена часть ( например меньшая от погашенной, то для новой части (считается новый грейс или никто не заморачивается ?

Страница карты Red гласит:
Пільговий період за карткою — до 62 днів, протягом яких не нараховуються проценти за торговельними операціями, здійсненими з використанням платіжної картки, за умови погашення повної суми заборгованості до завершення пільгового періоду.

Т.е., чтобы начать новый грейс, нужно полностью закрыть кредит по карте, а не по отдельным операциям. Может и изменилось чего. Вон, в Глобусе по старым картам такая же схема, а по новым уже "револьверный" кредит, где остаёшься в грейсе, если закроешь кредит по состоянию на предыдущую РД, а не на сейчас.

  N_N_N написав:Интересно. Логично что банку выгоднее что бы клиент сидел в кредите и зарабатывал. А как это влияет на скоринг в УБКИ ?

А ХЗ. В цивилизованных странах такое на кредитный рейтинг влияет положительно: типа, показал, что можешь кредит возвращать. Там народ специально берёт мелкие кредиты, хоть по ним и приходится платить проценты, чтобы улучшить историю и таким образом поднять шанс получения крупного кредита, когда понадобится купить дом. У нас этот скоринг не пойми из чего формируется и прыгает на вид хаотично. Да и влияние его на последующие кредиты тоже туманное.
moveton
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  #<1 ... 1394139513961397
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