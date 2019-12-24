N_N_N написав:Спасибо за пояснение. Тогда вопрос - если в период грейс была частично погашена задолженность, а потом снова была потрачена часть ( например меньшая от погашенной, то для новой части (считается новый грейс или никто не заморачивается ?
Пільговий період за карткою — до 62 днів, протягом яких не нараховуються проценти за торговельними операціями, здійсненими з використанням платіжної картки, за умови погашення повної суми заборгованості до завершення пільгового періоду.
Т.е., чтобы начать новый грейс, нужно полностью закрыть кредит по карте, а не по отдельным операциям. Может и изменилось чего. Вон, в Глобусе по старым картам такая же схема, а по новым уже "револьверный" кредит, где остаёшься в грейсе, если закроешь кредит по состоянию на предыдущую РД, а не на сейчас.
N_N_N написав:Интересно. Логично что банку выгоднее что бы клиент сидел в кредите и зарабатывал. А как это влияет на скоринг в УБКИ ?
А ХЗ. В цивилизованных странах такое на кредитный рейтинг влияет положительно: типа, показал, что можешь кредит возвращать. Там народ специально берёт мелкие кредиты, хоть по ним и приходится платить проценты, чтобы улучшить историю и таким образом поднять шанс получения крупного кредита, когда понадобится купить дом. У нас этот скоринг не пойми из чего формируется и прыгает на вид хаотично. Да и влияние его на последующие кредиты тоже туманное.
moveton написав:Т.е., чтобы начать новый грейс, нужно полностью закрыть кредит по карте, а не по отдельным операциям. Может и изменилось чего. Вон, в Глобусе по старым картам такая же схема, а по новым уже "револьверный" кредит, где остаёшься в грейсе, если закроешь кредит по состоянию на предыдущую РД, а не на сейчас.
У кредиток Сенса теж револьверний кредит, причому вже років так 100 )). Тобто після внесення коштів вони ідуть на погашення поточного Платіжного Періоду, а витрата коштів підпадає вже в поточний грейс. І вимоги для Погашення завжди відображаються в розділі Інф-я по картці, наприклад, у рядку Заборгованість зменшується сума (це сума поточного Грейсу).
Але є особливість -- індівідуальна РД -- число дати відкриття Договору Кредитування. Тобто тут не так як у Привата, Моні, чи Глобуса де все вирівняно на календарний місяць: в березні витратив, то до кінця квітня погасив. Тут є індівідуальне РД, у N_N_N, схоже, шо це 24 число, і витрати з 25 лютого по 24 березня треба гасити до 24 квітня. І все це вказано же рааааз кажу: в розділі Інф-я по картці
Amethyst написав:І вимоги для Погашення завжди відображаються в розділі Інф-я по картці, наприклад, у рядку Заборгованість зменшується сума (це сума поточного Грейсу).
К сожалению, только про текущий конкретный случай. Или про общий механизм, как оно когда будет, если брать кредит в такой-то комбинации платежей и выплат, тоже можно во всех деталях заранее прочитать в информации по карте в SSA или хотя бы на сайте?
Amethyst написав:І вимоги для Погашення завжди відображаються в розділі Інф-я по картці, наприклад, у рядку Заборгованість зменшується сума (це сума поточного Грейсу).
К сожалению, только про текущий конкретный случай. Или про общий механизм, как оно когда будет, если брать кредит в такой-то комбинации платежей и выплат, тоже можно во всех деталях заранее прочитать в информации по карте в SSA или хотя бы на сайте?
Не понял ( Єто особенность каждой карты. У вас есть (она отображается ССА) полная инф-я по использования кредлимита на текущий момент. Влияние внесения и трат средств в ССА отображется в том разделе ну в течении 2..3 минут... када Алка не сбоит А уж окончательный расчет, особенно шобы не попасть на РКО лучше делать после 14:00 в РД. Но ведь и погаситься хочется успеть (до 18:00 провести по счету в РД). Вот неособо привередливые и выбирают погашение за 3 дня до РД и отсутствие трат до открытия нового грейса, т.е. до РД+1. Ну а психи вроде меня, могут и погаситься до РД-2 и откупиться в этот день БЕЗ последствий для грейса-62
ПС. Я больше про Ред и ко-бренд говорю. У Хамона есть особенности
N_N_N написав:Интересно. Логично что банку выгоднее что бы клиент сидел в кредите и зарабатывал. А как это влияет на скоринг в УБКИ ?
Больше всего на УБКИ плохо влияют непогашенные (даже в грейсе) кредиты, потом кол-во кредитов. А вот просто наличие неиспользованых лимитов мало портит рейтинг. Лучше всего чистится КИ действительно кучей погашеных без просрочек кредитов. Щас есть куча МФО типа Манивео, там можно взять кредит и погасить на сл. день. Манивео оч. быстро обновляет КИ, буквально на 2..3 дн... Погасив 2..3 таких кредита уже через месяц мона увидеть повышенный рейтинг. Правда после таких выкрутасов на 7..8 кредитов Манивео может поднять %% и ваще прикрыть лавочку ))
moveton написав:К сожалению, только про текущий конкретный случай. Или про общий механизм, как оно когда будет, если брать кредит в такой-то комбинации платежей и выплат, тоже можно во всех деталях заранее прочитать в информации по карте в SSA или хотя бы на сайте?
Не понял ( Єто особенность каждой карты. У вас есть (она отображается ССА) полная инф-я по использования кредлимита на текущий момент. Влияние внесения и трат средств в ССА отображется в том разделе ну в течении 2..3 минут... када Алка не сбоит
Я о том, что сумма для погашения становится известной через минуты после операций по карте, когда фарш уже невозможно провернуть назад. А хотелось бы по информации на сайте или в SSA узнавать это ДО. Понимаю, конечно, что "Формули, які будуть використовуватись для розрахунку ми не можемо розголошувати, адже це внутрішня інформація банку" - это особенность каждой карты и я слишком много хочу
moveton написав:К сожалению, только про текущий конкретный случай. Или про общий механизм, как оно когда будет, если брать кредит в такой-то комбинации платежей и выплат, тоже можно во всех деталях заранее прочитать в информации по карте в SSA или хотя бы на сайте?
Не понял ( Єто особенность каждой карты. У вас есть (она отображается ССА) полная инф-я по использования кредлимита на текущий момент. Влияние внесения и трат средств в ССА отображется в том разделе ну в течении 2..3 минут... када Алка не сбоит
Я о том, что сумма для погашения становится известной через минуты после операций по карте, когда фарш уже невозможно провернуть назад. А хотелось бы по информации на сайте или в SSA узнавать это ДО. Понимаю, конечно, что "Формули, які будуть використовуватись для розрахунку ми не можемо розголошувати, адже це внутрішня інформація банку" - это особенность каждой карты и я слишком много хочу
Если кредитка все время в грейсе, т.е. нет просрочек, р2р, обнала, то все суммы для погашения однозначны и видны ДО погашения. Вот кроме 0.01% за предыдущий (не текущий) грейс и нужен минимальный предварительный расчет для неуплаты РКО. Без ДРС Алка просто не Алка ж будет
Amethyst написав:Щас есть куча МФО типа Манивео, там можно взять кредит и погасить на сл. день. Манивео оч. быстро обновляет КИ, буквально на 2..3 дн... Погасив 2..3 таких кредита уже через месяц мона увидеть повышенный рейтинг. Правда после таких выкрутасов на 7..8 кредитов Манивео может поднять %% и ваще прикрыть лавочку ))
Не согласен с вашими выводами. До войны активно пользовал манивео (плюс по нескольку раз слона и майкред) - как раз так как вы писали на 1-3 дня (было время были разные "схемы"). Так вот после нескольких таких погашений рейтинг упал в "ниже среднего". Манивео кстати не только лавочку не прикрывало, а чуть ли не каждый день зазывало скидками от 60 до 99% к базовой ставке. И кстати после небольшого периода затишья после начала войны - скидками стало бомбить опять - пару раз воспользовался когда скидка была 99% потом внес в черный список - задолбало каждодневным спамом. А банки кстати при рассмотрении заявок на кредитный лимит пару раз звонили и спрашивали (типа проверка на вшивость) - а в каких еще учреждениях вы имели кредиты в последнее время? Ну я им честно: " майкредит, слон и манивео" - "а ну да, ну да - все правильно" . Так что с помощью МФО у меня сложилось мнение сложно повысить КР (скорее опустить и вызвать у банков лишние подозрения в собственной платежеспособности). Почему-то в БСУ бытует мнение что во всякие "кредитные наливайки" обращаются только те "кому некуда больше идти" - а что это порой м.б. просто банально выгодно (по крайне мере раньше так точно) - даже в голову никому не приходит -:)
Amethyst написав:Если кредитка все время в грейсе, т.е. нет просрочек, р2р, обнала, то все суммы для погашения однозначны и видны ДО погашения
Я пониманию, что до погашения их (кстати, разве все, а не только на ближайшую будущую РД?) видно. Мне бы до того, как я картой что-то оплачу, но уже с учётом этой будущей оплаты, которой может и не будет, если мне результат не понравится. При том, что оно тоже до погашения, пока не видел, чтобы в это время можно было увидеть.
WallNutPen написав:Так вот после нескольких таких погашений рейтинг упал в "ниже среднего".
Хороший рейтинг можно испортить кол-вом кредитов. А вот плоХой рейтинг (с просрочками, штрафами) мона вылечить кол-вом таки погашеных кредитов. Шо лучше: с 300 поднять до 400 или с 450 опустить до 400. Я пострадавший от Михи, я лечился