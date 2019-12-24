Додано: Чет 17 кві, 2025 15:49

Amethyst написав: Щас есть куча МФО типа Манивео, там можно взять кредит и погасить на сл. день. Манивео оч. быстро обновляет КИ, буквально на 2..3 дн... Погасив 2..3 таких кредита уже через месяц мона увидеть повышенный рейтинг. Правда после таких выкрутасов на 7..8 кредитов Манивео может поднять %% и ваще прикрыть лавочку )) Щас есть куча МФО типа Манивео, там можно взять кредит и погасить на сл. день. Манивео оч. быстро обновляет КИ, буквально на 2..3 дн... Погасив 2..3 таких кредита уже через месяц мона увидеть повышенный рейтинг. Правда после таких выкрутасов на 7..8 кредитов Манивео может поднять %% и ваще прикрыть лавочку ))

Не согласен с вашими выводами. До войны активно пользовал манивео (плюс по нескольку раз слона и майкред) - как раз так как вы писали на 1-3 дня (было время были разные "схемы"). Так вот после нескольких таких погашений рейтинг упал в "ниже среднего". Манивео кстати не только лавочку не прикрывало, а чуть ли не каждый день зазывало скидками от 60 до 99% к базовой ставке. И кстати после небольшого периода затишья после начала войны - скидками стало бомбить опять - пару раз воспользовался когда скидка была 99% потом внес в черный список - задолбало каждодневным спамом. А банки кстати при рассмотрении заявок на кредитный лимит пару раз звонили и спрашивали (типа проверка на вшивость) - а в каких еще учреждениях вы имели кредиты в последнее время? Ну я им честно: " майкредит, слон и манивео" - "а ну да, ну да - все правильно". Так что с помощью МФО у меня сложилось мнение сложно повысить КР (скорее опустить и вызвать у банков лишние подозрения в собственной платежеспособности). Почему-то в БСУ бытует мнение что во всякие "кредитные наливайки" обращаются только те "кому некуда больше идти" - а что это порой м.б. просто банально выгодно (по крайне мере раньше так точно) - даже в голову никому не приходит -:)