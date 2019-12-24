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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1395139613971398

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 16:04

Re: Sense Bank

  moveton написав:Я пониманию
маятваянепанимай :P
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6318
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:34

Представник Сенс банку,
чи є проблеми по купівлі ОВДП через Дію картками Сенс банку? 3й день не можу придбати Хамелеоном ОВДП, хоча навіть в додатку банку підтверджую оплату "Вдало", але нічого не відбувається. Контакт центр каже "ресурс не робить запит на списання". Іншим банком без проблем купляю ОВДП через Дію.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 23:55

Получил RED 2.0
Подскажите можно как то объединить КЛ с АТБ картой?
Или перекинуть часть КЛ на дебетную АТБ?
Или новую карту АТБ нужно открывать?
Как это у алки работает?
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 00:51

  emeta написав:Получил RED 2.0
Подскажите можно как то объединить КЛ с АТБ картой?
Или перекинуть часть КЛ на дебетную АТБ?
Или новую карту АТБ нужно открывать?
Как это у алки работает?

Можно перекинуть. А объединить - это только, если открыть новую, как допку к Реду.
moveton
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Повідомлень: 5424
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  #<1 ... 1395139613971398
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