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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1395139613971398

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Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 16:04

Re: Sense Bank

  moveton написав:Я пониманию
маятваянепанимай :P
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:34

Представник Сенс банку,
чи є проблеми по купівлі ОВДП через Дію картками Сенс банку? 3й день не можу придбати Хамелеоном ОВДП, хоча навіть в додатку банку підтверджую оплату "Вдало", але нічого не відбувається. Контакт центр каже "ресурс не робить запит на списання". Іншим банком без проблем купляю ОВДП через Дію.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 23:55

Получил RED 2.0
Подскажите можно как то объединить КЛ с АТБ картой?
Или перекинуть часть КЛ на дебетную АТБ?
Или новую карту АТБ нужно открывать?
Как это у алки работает?
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 00:51

  emeta написав:Получил RED 2.0
Подскажите можно как то объединить КЛ с АТБ картой?
Или перекинуть часть КЛ на дебетную АТБ?
Или новую карту АТБ нужно открывать?
Как это у алки работает?

Можно перекинуть. А объединить - это только, если открыть новую, как допку к Реду.
moveton
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Повідомлень: 5425
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 09:51

Є окрема кредитна карта АТБ, зараз банк знову пропонує відкрити карту Red 2, подивився я на тарифи карти АТБ та карти Red 2 і виникло питання, а який сенс для клієнту отримувати Red2, які у цій карти переваги порівняння з картою АТБ?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:14

  moveton написав:
  emeta написав:Получил RED 2.0
Подскажите можно как то объединить КЛ с АТБ картой?
Или перекинуть часть КЛ на дебетную АТБ?
Или новую карту АТБ нужно открывать?
Как это у алки работает?

Можно перекинуть. А объединить - это только, если открыть новую, как допку к Реду.


А допка к RED2.0 платная?
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:23

  emeta написав:А допка к RED2.0 платная?

Тарифи на видачу та обслуговування картки «Red 2.0» для фізичних осіб
8.2 - Оформлення додаткової картки Не тарифікується
8.2.1 - Обслуговування додаткової картки в рамках розрахункових операцій, в рік Не тарифікується
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:31

  Arbitr написав:Є окрема кредитна карта АТБ, зараз банк знову пропонує відкрити карту Red 2, подивився я на тарифи карти АТБ та карти Red 2 і виникло питання, а який сенс для клієнту отримувати Red2, які у цій карти переваги порівняння з картою АТБ?

В даному випадку, картки варто не порівнювати, а розглядати швидше як додаткові можливості, адже їх тарифи приблизно ідентичні, за виключенням особливостей картки АТБ, як кредитно-дебетової 😉. Проте, по кожній з карток окремо у вас може бути встановлений кредитний ліміт до 200 тис. грн. 💸 З мінорних особливостей, картки RED можуть брати участь в персональних пропозиціях, які недоступні для картки АТБ 🤝

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:51

  WallNutPen написав:Хочу поблагодарить представителя поддержки Кирилла за оказанную помощь в решении вопроса о получении в полном размере бонуса по акции 0,5 кэшбека за пополнение карт Сенсбанка через изипэй. Не вина поддержки, что системы банка по данной акции настроены не правильно. + для меня не столь критичным было получение данного бонуса (более того не желая рисковать, я последнюю операцию за которую бонус банком вопреки условиям программы не был начислен осуществил лишь после того как Кирилл подтвердил, что решение данного вопроса возможно). Тем не менее все это не умаляет того факта, что существующая поддержка по прежнему способна решать "нестандартные" запросы клиентов, за что ей безусловные "респект и уважуха" ;).
В итоге ИМХО получилась взаимная выгода - я указал на слабые места организации подобных акций - поддержка помогла мне с получением "заслуженного" бонусом - всем спасибо - идем дальше

Дійсно, пригода, якщо це можна так назвати, виявилась доволі цікавою, а головне корисною для обох сторін 😊 Завдяки вашій уважності ми мали можливість покращити технічну частину акції, щоб уникнути непорозумінь в майбутньому, за що вам дуже вдячні💙 Ми завжди відкриті до співпраці та конструктивних пропозицій, і особисто я радий, що маю можливість цьому сприяти, адже в результаті від цього виграють всі 🤝
Щиро вдячний за ваш відгук, будемо і надалі старанно працювати задля підтримання високого рівня сервісу та задоволення наших клієнтів, адже ви - це найцінніше, що у нас є 🫶🏻

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13041
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1402 раз.
 
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