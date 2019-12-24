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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 кві, 2025 11:51
N_N_N написав:
Интересно про обьединение КЛ. Но по разным картам это вероятно не возможно. Например Хамелеон КЛ 50 К, ATБ КЛ 50К то увеличить КЛ по Хамелеон до 100К за счет АТБ не получится.
Именно так не получится, но по другой причине. Вообще у Алки КЛ по картам раскидывается почти свободно, но могут быть ограничения минимума и максимума на конкретной карте. Например, на Red нельзя опустить КЛ ниже 1000. А на Хамоне нельзя поднять выше 50к. А вот 50к с АТБ перегнать на Red и оставить его вообще без КЛ - легко.
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Додано: Суб 19 кві, 2025 19:25
Sense Bank написав:
З мінорних особливостей, картки RED можуть брати участь в персональних пропозиціях, які недоступні для картки АТБ 🤝
Дякую, мабуть, саме заради цих мінорних особливостей і є сенс.
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sens
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