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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1396139713981399

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Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 11:51

  N_N_N написав:Интересно про обьединение КЛ. Но по разным картам это вероятно не возможно. Например Хамелеон КЛ 50 К, ATБ КЛ 50К то увеличить КЛ по Хамелеон до 100К за счет АТБ не получится.

Именно так не получится, но по другой причине. Вообще у Алки КЛ по картам раскидывается почти свободно, но могут быть ограничения минимума и максимума на конкретной карте. Например, на Red нельзя опустить КЛ ниже 1000. А на Хамоне нельзя поднять выше 50к. А вот 50к с АТБ перегнать на Red и оставить его вообще без КЛ - легко.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:25

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:З мінорних особливостей, картки RED можуть брати участь в персональних пропозиціях, які недоступні для картки АТБ 🤝

Дякую, мабуть, саме заради цих мінорних особливостей і є сенс.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 18:55

Re: Sense Bank

“id домогосподарства” -- це винахід самого Сенса?
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:16

А що, на Хамелеоні вже можна оформлювати розстрочку? :shock: Раніше ж наче це можна було робити тільки на Реді/Максимум.

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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:19

  Striker написав:А що, на Хамелеоні вже можна оформлювати розстрочку? :shock: Раніше ж наче це можна було робити тільки на Реді/Максимум.

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Нещодавно зробили, що тепер можна
lloydbanksua
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Striker З 11.04 було додано таку можливість і для Хамелеону😉

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:28

  Bobua написав:“id домогосподарства” -- це винахід самого Сенса?

У мене є на Квиташці від ЖЕКу. У лівому верх. кутку, під штрихкодом
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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