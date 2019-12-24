Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 кві, 2025 11:51
N_N_N написав:
Интересно про обьединение КЛ. Но по разным картам это вероятно не возможно. Например Хамелеон КЛ 50 К, ATБ КЛ 50К то увеличить КЛ по Хамелеон до 100К за счет АТБ не получится.
Именно так не получится, но по другой причине. Вообще у Алки КЛ по картам раскидывается почти свободно, но могут быть ограничения минимума и максимума на конкретной карте. Например, на Red нельзя опустить КЛ ниже 1000. А на Хамоне нельзя поднять выше 50к. А вот 50к с АТБ перегнать на Red и оставить его вообще без КЛ - легко.
moveton
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Додано: Суб 19 кві, 2025 19:25
Sense Bank написав:
З мінорних особливостей, картки RED можуть брати участь в персональних пропозиціях, які недоступні для картки АТБ 🤝
Дякую, мабуть, саме заради цих мінорних особливостей і є сенс.
Arbitr
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Додано: Нед 20 кві, 2025 18:55
“id домогосподарства” -- це винахід самого Сенса?
Bobua
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Додано: Нед 20 кві, 2025 20:16
А що, на Хамелеоні вже можна оформлювати розстрочку?
Раніше ж наче це можна було робити тільки на Реді/Максимум.
Striker
Форумчанин року
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Додано: Нед 20 кві, 2025 20:20
Striker З 11.04 було додано таку можливість і для Хамелеону😉 *Андрій
Sense Bank
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Додано: Нед 20 кві, 2025 20:28
Bobua написав:
“id домогосподарства” -- це винахід самого Сенса?
У мене є на Квиташці від ЖЕКу. У лівому верх. кутку, під штрихкодом
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
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