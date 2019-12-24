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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1398139914001401>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 10:24

root Ні, такої можливості немає. Оформлення додаткової картки недоступне для карток:
"ВИГОДА", "АТБ", Сaméléon, Profiplay;
"Національний кешбек", єПідтримка, єВідновлення;

Наприклад, недоступно оформити:

додаткову картку "АТБ" до основної картки "АТБ";
додаткову картку "ВИГОДА" до основної картки "ВИГОДА";
додаткову картку "АТБ" або "ВИГОДА" до основної картки "Сaméléon";
додаткову картку "АТБ" до основної картки "ВИГОДА".

*Андрій
Sense Bank
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2
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1
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:03

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:root Ні, такої можливості немає.

:cry:
root
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:05

А Visa класу Platinum під АТБ не даєте? :roll:
root
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:55

  N_N_N написав:Дякую. Таким образом Одну карту оставить без КЛ, а дополнительная карта (например AТБ) будет иметь тот же лимит что и основная ?

В этом и смысл допки. Именно тот же, т.е общий при покупках. И счёт и КЛ.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:07

  root написав:А Visa класу Platinum під АТБ не даєте? :roll:

АТБ по классу не дотягивает до платины 😁
Сибарит
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 8066
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Подякували: 21466 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:10

  Сибарит написав:АТБ по классу не дотягивает до платины 😁


Угу, Classic мабуть :))) Не те що Хамелиончик, сам по собі платіновий і не зовсім потрібний.
root
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Повідомлень: 1273
З нами з: 04.03.15
Подякував: 238 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:11

root Так, Classic 👌

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13044
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
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2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:11

По RED 2.0 РКО 100 грн списывается с кредитки?
А если лимит потрачен? Необходимо пополнить до РД ?
emeta
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Повідомлень: 2866
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:16

  emeta написав:По RED 2.0 РКО 100 грн списывается с кредитки?
А если лимит потрачен? Необходимо пополнить до РД ?

угуу, поповнити!!
Бо спишуть в овер, і будуть 40% річних кожного дня нараховувати, ніяк не відображуючи по рахунку :mrgreen:
До речі, там ще 0.01% теж нарахують у овер. Це десь 8 коп на кожні 10К боргу на минулу РД. Ага
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6325
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10
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:32

  Amethyst написав:
  emeta написав:По RED 2.0 РКО 100 грн списывается с кредитки?
А если лимит потрачен? Необходимо пополнить до РД ?

угуу, поповнити!!
Бо спишуть в овер, і будуть 40% річних кожного дня нараховувати, ніяк не відображуючи по рахунку :mrgreen:
До речі, там ще 0.01% теж нарахують у овер. Це десь 8 коп на кожні 10К боргу на минулу РД. Ага


Тобто достатньо, щоб було 100грн з кредліміту на рахунку?
emeta
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