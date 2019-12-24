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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 кві, 2025 10:24
root Ні, такої можливості немає. Оформлення додаткової картки недоступне для карток:
"ВИГОДА", "АТБ", Сaméléon, Profiplay;
"Національний кешбек", єПідтримка, єВідновлення;
Наприклад, недоступно оформити:
додаткову картку "АТБ" до основної картки "АТБ";
додаткову картку "ВИГОДА" до основної картки "ВИГОДА";
додаткову картку "АТБ" або "ВИГОДА" до основної картки "Сaméléon";
додаткову картку "АТБ" до основної картки "ВИГОДА".
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Додано: Пон 21 кві, 2025 11:55
N_N_N написав:
Дякую. Таким образом Одну карту оставить без КЛ, а дополнительная карта (например AТБ) будет иметь тот же лимит что и основная ?
В этом и смысл допки. Именно тот же, т.е общий при покупках. И счёт и КЛ.
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moveton
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Додано: Пон 21 кві, 2025 12:07
root написав:
А Visa класу Platinum під АТБ не даєте?
АТБ по классу не дотягивает до платины 😁
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Сибарит
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Додано: Пон 21 кві, 2025 12:10
Сибарит написав:
АТБ по классу не дотягивает до платины 😁
Угу, Classic мабуть
)) Не те що Хамелиончик, сам по собі платіновий і не зовсім потрібний.
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Додано: Пон 21 кві, 2025 12:11
root Так, Classic 👌
*Андрій
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Додано: Пон 21 кві, 2025 12:11
По RED 2.0 РКО 100 грн списывается с кредитки?
А если лимит потрачен? Необходимо пополнить до РД ?
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emeta
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Додано: Пон 21 кві, 2025 12:16
emeta написав:
По RED 2.0 РКО 100 грн списывается с кредитки?
А если лимит потрачен? Необходимо пополнить до РД ?
угуу, поповнити!!
Бо спишуть в овер, і будуть 40% річних кожного дня нараховувати, ніяк не відображуючи по рахунку
До речі, там ще 0.01% теж нарахують у овер. Це десь 8 коп на кожні 10К боргу на минулу РД. Ага
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Amethyst
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Додано: Пон 21 кві, 2025 12:32
Amethyst написав: emeta написав:
По RED 2.0 РКО 100 грн списывается с кредитки?
А если лимит потрачен? Необходимо пополнить до РД ?
угуу, поповнити!!
Бо спишуть в овер, і будуть 40% річних кожного дня нараховувати, ніяк не відображуючи по рахунку
До речі, там ще 0.01% теж нарахують у овер. Це десь 8 коп на кожні 10К боргу на минулу РД. Ага
Тобто достатньо, щоб було 100грн з кредліміту на рахунку?
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emeta
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