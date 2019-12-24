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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 кві, 2025 12:33
emeta написав: Amethyst написав: emeta написав:
По RED 2.0 РКО 100 грн списывается с кредитки?
А если лимит потрачен? Необходимо пополнить до РД ?
угуу, поповнити!!
Бо спишуть в овер, і будуть 40% річних кожного дня нараховувати, ніяк не відображуючи по рахунку
До речі, там ще 0.01% теж нарахують у овер. Це десь 8 коп на кожні 10К боргу на минулу РД. Ага
Тобто достатньо, щоб було 100грн з кредліміту на рахунку?
При 100К кредліміту = 100.84 ))
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Додано: Пон 21 кві, 2025 13:46
Sense Bank подскажите по карте АТБ, она вроде бы до 30 апреля имеет кешбек 2%. Будут ли какие-то изменения? Простите если уже было, сейчас весьма не регулярно отслеживаю ветку
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Додано: Пон 21 кві, 2025 13:54
Кассандра Поки новин про продовження чи закінчення акції не було. Думаю, що ближче до кінця місяця буде щось відомо
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Додано: Пон 21 кві, 2025 14:29
Sense Bank , перегляньте особиситі повідомлення, будь ласка.
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