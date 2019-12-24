Sense Bank
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Додано: Пон 21 кві, 2025 12:33
emeta написав: Amethyst написав: emeta написав:
По RED 2.0 РКО 100 грн списывается с кредитки?
А если лимит потрачен? Необходимо пополнить до РД ?
угуу, поповнити!!
Бо спишуть в овер, і будуть 40% річних кожного дня нараховувати, ніяк не відображуючи по рахунку
До речі, там ще 0.01% теж нарахують у овер. Це десь 8 коп на кожні 10К боргу на минулу РД. Ага
Тобто достатньо, щоб було 100грн з кредліміту на рахунку?
При 100К кредліміту = 100.84 ))
Amethyst
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Додано: Пон 21 кві, 2025 13:46
Sense Bank подскажите по карте АТБ, она вроде бы до 30 апреля имеет кешбек 2%. Будут ли какие-то изменения? Простите если уже было, сейчас весьма не регулярно отслеживаю ветку
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Додано: Пон 21 кві, 2025 13:54
Кассандра Поки новин про продовження чи закінчення акції не було. Думаю, що ближче до кінця місяця буде щось відомо *Андрій
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Додано: Пон 21 кві, 2025 14:29
Sense Bank , перегляньте особиситі повідомлення, будь ласка.
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Додано: Пон 21 кві, 2025 17:30
root написав:
Вельмишановне панство, підкажіть, чи можна до існуючого хамелиончика випустити АТБ картку як допку?
Можна, але лише на іншу людину.
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 1%86%D0%B5
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Додано: Вів 22 кві, 2025 08:31
Побажання: зробити по картці АТБ акцію аналогічно акції Ашки свого часу. Перша купівля на суму від 100 гривень = кешбек 100 гривень (горіхів) ) ну або хоча б 50
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