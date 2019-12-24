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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1398139914001401

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:33

  emeta написав:
  Amethyst написав:
  emeta написав:По RED 2.0 РКО 100 грн списывается с кредитки?
А если лимит потрачен? Необходимо пополнить до РД ?

угуу, поповнити!!
Бо спишуть в овер, і будуть 40% річних кожного дня нараховувати, ніяк не відображуючи по рахунку :mrgreen:
До речі, там ще 0.01% теж нарахують у овер. Це десь 8 коп на кожні 10К боргу на минулу РД. Ага


Тобто достатньо, щоб було 100грн з кредліміту на рахунку?

При 100К кредліміту = 100.84 ))
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 13:46

Sense Bank подскажите по карте АТБ, она вроде бы до 30 апреля имеет кешбек 2%. Будут ли какие-то изменения? Простите если уже было, сейчас весьма не регулярно отслеживаю ветку
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 13:54

Кассандра Поки новин про продовження чи закінчення акції не було. Думаю, що ближче до кінця місяця буде щось відомо

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 14:29

Sense Bank , перегляньте особиситі повідомлення, будь ласка.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:30

  root написав:Вельмишановне панство, підкажіть, чи можна до існуючого хамелиончика випустити АТБ картку як допку? :roll:

Можна, але лише на іншу людину.
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 1%86%D0%B5
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 08:31

Побажання: зробити по картці АТБ акцію аналогічно акції Ашки свого часу. Перша купівля на суму від 100 гривень = кешбек 100 гривень (горіхів) ) ну або хоча б 50
Solar_simfi
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