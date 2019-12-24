Sense Bank
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Додано: Пон 21 кві, 2025 12:33
emeta написав: Amethyst написав: emeta написав:
По RED 2.0 РКО 100 грн списывается с кредитки?
А если лимит потрачен? Необходимо пополнить до РД ?
угуу, поповнити!!
Бо спишуть в овер, і будуть 40% річних кожного дня нараховувати, ніяк не відображуючи по рахунку
До речі, там ще 0.01% теж нарахують у овер. Це десь 8 коп на кожні 10К боргу на минулу РД. Ага
Тобто достатньо, щоб було 100грн з кредліміту на рахунку?
При 100К кредліміту = 100.84 ))
Amethyst
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Додано: Пон 21 кві, 2025 13:46
Sense Bank подскажите по карте АТБ, она вроде бы до 30 апреля имеет кешбек 2%. Будут ли какие-то изменения? Простите если уже было, сейчас весьма не регулярно отслеживаю ветку
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Додано: Пон 21 кві, 2025 13:54
Кассандра Поки новин про продовження чи закінчення акції не було. Думаю, що ближче до кінця місяця буде щось відомо *Андрій
Sense Bank
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Додано: Пон 21 кві, 2025 14:29
Sense Bank , перегляньте особиситі повідомлення, будь ласка.
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Додано: Пон 21 кві, 2025 17:30
root написав:
Вельмишановне панство, підкажіть, чи можна до існуючого хамелиончика випустити АТБ картку як допку?
Можна, але лише на іншу людину.
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 1%86%D0%B5
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Додано: Вів 22 кві, 2025 08:31
Побажання: зробити по картці АТБ акцію аналогічно акції Ашки свого часу. Перша купівля на суму від 100 гривень = кешбек 100 гривень (горіхів) ) ну або хоча б 50
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Додано: Вів 22 кві, 2025 09:30
Rimlyanin1 написав:
Представник Сенс банку,
чи є проблеми по купівлі ОВДП через Дію картками Сенс банку? 3й день не можу придбати Хамелеоном ОВДП, хоча навіть в додатку банку підтверджую оплату "Вдало", але нічого не відбувається. Контакт центр каже "ресурс не робить запит на списання". Іншим банком без проблем купляю ОВДП через Дію.
Сенс банк, відповідь є?
Rimlyanin1
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Додано: Вів 22 кві, 2025 09:41
Rimlyanin1 написав:
...хоча навіть в додатку банку підтверджую оплату "Вдало", але нічого не відбувається.
Через ГуглПей шолі намагаєтеся? Ну Дія часто глючить там. Спробуйте просто руцями ввести номер картки
Amethyst
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Додано: Вів 22 кві, 2025 09:50
Amethyst написав: Rimlyanin1 написав:
...хоча навіть в додатку банку підтверджую оплату "Вдало", але нічого не відбувається.
Через ГуглПей шолі намагаєтеся? Ну Дія часто глючить там. Спробуйте просто руцями ввести номер картки
По всякому пробував, і руцями і гугл пей підтверджується в додатку Сенса "Вдало". А от далі нічого не відбувається.
Rimlyanin1
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Додано: Вів 22 кві, 2025 10:15
Rimlyanin1 написав: Amethyst написав: Rimlyanin1 написав:
...хоча навіть в додатку банку підтверджую оплату "Вдало", але нічого не відбувається.
Через ГуглПей шолі намагаєтеся? Ну Дія часто глючить там. Спробуйте просто руцями ввести номер картки
По всякому пробував, і руцями і гугл пей підтверджується в додатку Сенса "Вдало". А от далі нічого не відбувається.
Та 3Д-сек'юр у картки заклинило ((
Спробуйте щось купити/поповнити карткою в інеті
Amethyst
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