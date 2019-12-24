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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1399140014011402

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 10:26

Re: Sense Bank

Хтось використав?
Турбота про дім і планету 🌍

📅 21–22 квітня відзначаємо Міжнародний день Землі — з турботою про дім і довкілля.

За купівлю товарів в категорії «Все для дому» 🏡 на суму від 1 000 грн нараховується 10% кешбеку за оплату кредитними коштами з кредитною карткою 💳 Sense Bank.

А з «Моментальною розстрочкою» 🎈 покупки від 1 000 грн можна легко розділити на 3 місяці — без жодної комісії.

Нехай дім стає затишнішим, а звички — екологічними 🌱
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 10:45

Ой+ Ну в Епік згоняти. Купити сапку/тяпку і тачку :wink:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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