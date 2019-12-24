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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 кві, 2025 10:26
Хтось використав?
Турбота про дім і планету 🌍
📅 21–22 квітня відзначаємо Міжнародний день Землі — з турботою про дім і довкілля.
За купівлю товарів в категорії «Все для дому» 🏡 на суму від 1 000 грн нараховується 10% кешбеку за оплату кредитними коштами з кредитною карткою 💳 Sense Bank.
А з «Моментальною розстрочкою» 🎈 покупки від 1 000 грн можна легко розділити на 3 місяці — без жодної комісії.
Нехай дім стає затишнішим, а звички — екологічними 🌱
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Додано: Вів 22 кві, 2025 10:45
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Ну в Епік згоняти. Купити сапку/тяпку і тачку
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Вів 01 жов, 2024 10:06
sens