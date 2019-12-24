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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 кві, 2025 10:26
Хтось використав?
Турбота про дім і планету 🌍
📅 21–22 квітня відзначаємо Міжнародний день Землі — з турботою про дім і довкілля.
За купівлю товарів в категорії «Все для дому» 🏡 на суму від 1 000 грн нараховується 10% кешбеку за оплату кредитними коштами з кредитною карткою 💳 Sense Bank.
А з «Моментальною розстрочкою» 🎈 покупки від 1 000 грн можна легко розділити на 3 місяці — без жодної комісії.
Нехай дім стає затишнішим, а звички — екологічними 🌱
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Додано: Вів 22 кві, 2025 10:45
Ой+
Ну в Епік згоняти. Купити сапку/тяпку і тачку
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Amethyst
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Додано: Вів 22 кві, 2025 11:26
Rimlyanin1 написав: Rimlyanin1 написав:
Представник Сенс банку,
чи є проблеми по купівлі ОВДП через Дію картками Сенс банку? 3й день не можу придбати Хамелеоном ОВДП, хоча навіть в додатку банку підтверджую оплату "Вдало", але нічого не відбувається. Контакт центр каже "ресурс не робить запит на списання". Іншим банком без проблем купляю ОВДП через Дію.
Сенс банк, відповідь є?
Вітаю!
Ваш запит брав в роботу колега, проте, він наразі вихідний) Додатково відпишу вам в особисті повідомлення, щоб уточнити інформацію!
Валерія 🫧
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Sense Bank
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Додано: Вів 22 кві, 2025 11:31
Solar_simfi написав:
Побажання: зробити по картці АТБ акцію аналогічно акції Ашки свого часу. Перша купівля на суму від 100 гривень = кешбек 100 гривень (горіхів) ) ну або хоча б 50
Дякую за вашу пропозицію! Передам 🙌
Але взагалі, з подібного по АТБ ж є 100 "вітальних" бонусів, якщо ви купляєте пластик в магазині, та підв'язуєте його в застосунку)
Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
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Sense Bank
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Додано: Вів 22 кві, 2025 11:57
Sense Bank , перегляньте особисті повідомлення, будь ласка.
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maxprofit
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Додано: Вів 22 кві, 2025 18:03
Двічі поповнював картку РЄД через термінал ізіпей, однак акціонний кешбек не отримав.
Був авторізований в сисетмі ізіпей.
В чому може бути проблема?
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rollo
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Додано: Вів 22 кві, 2025 18:25
rollo написав:
Двічі поповнював картку РЄД через термінал ізіпей, однак акціонний кешбек не отримав.
Був авторізований в сисетмі ізіпей.
В чому може бути проблема?
Бонуси за акцією "КЕШБЕК 0.5% за поповнення карток SENSE BANK" нараховуються виключно для клієнтів, які вперше проходять авторизацію через EasyID в EasyPay (за допомогю Дія), в період дії акції. Якщо ви проходили авторизацію раніше, або ж були просто авторизовані за номером телефону - в такому випадку, бонуси не будуть зараховані.
У разі, якщо ви впевнені, що повністю виконали умови акції, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
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Sense Bank
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