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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1399140014011402

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 11:31

  Solar_simfi написав:Побажання: зробити по картці АТБ акцію аналогічно акції Ашки свого часу. Перша купівля на суму від 100 гривень = кешбек 100 гривень (горіхів) ) ну або хоча б 50

Дякую за вашу пропозицію! Передам 🙌

Але взагалі, з подібного по АТБ ж є 100 "вітальних" бонусів, якщо ви купляєте пластик в магазині, та підв'язуєте його в застосунку)

Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
Sense Bank
Представник банку
 
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Подякували: 1406 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 11:57

Sense Bank , перегляньте особисті повідомлення, будь ласка.
maxprofit
 
Повідомлень: 1349
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 18:03

кешбек за поповнення картки ізіпей

Двічі поповнював картку РЄД через термінал ізіпей, однак акціонний кешбек не отримав.
Був авторізований в сисетмі ізіпей.
В чому може бути проблема?
rollo
 
Повідомлень: 1435
З нами з: 20.10.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 149 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 18:25

  rollo написав:Двічі поповнював картку РЄД через термінал ізіпей, однак акціонний кешбек не отримав.
Був авторізований в сисетмі ізіпей.
В чому може бути проблема?

Бонуси за акцією "КЕШБЕК 0.5% за поповнення карток SENSE BANK" нараховуються виключно для клієнтів, які вперше проходять авторизацію через EasyID​​ в EasyPay (за допомогю Дія), в період дії акції. Якщо ви проходили авторизацію раніше, або ж були просто авторизовані за номером телефону - в такому випадку, бонуси не будуть зараховані.
У разі, якщо ви впевнені, що повністю виконали умови акції, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
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Подякували: 1406 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 11:28

Re: Sense Bank

Дуже дякую представниці банку Валерії за вичерпну відповідь та розв"язання мого питання !
maxprofit
 
Повідомлень: 1349
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1334 раз.
Подякували: 151 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 21:51

  maxprofit написав:Дуже дякую представниці банку Валерії за вичерпну відповідь та розв"язання мого питання !

Дуже дякую вам за такі слова!
Завжди рада підказати та допомогти вам у будь-якому питанні 😇
Будь ласка, звертайтеся, якщо я ще буду вам потрібна!

Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13050
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 16:12

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Бонуси за акцією "КЕШБЕК 0.5% за поповнення карток SENSE BANK" нараховуються виключно для клієнтів, які вперше проходять авторизацію через EasyID​​ в EasyPay (за допомогю Дія), в період дії акції.

Їхні термінали дуже прискіпливі до нових купюр.
Сьогодні закінчується акція до дня книги - отримав назад 36% горіхами за купівлю в "старого лева".
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 14:20

Re: Sense Bank

Знавці, підкажіть, які тут ліміти для стягування гривні додатками інших банків, р2р, наприклад пумб? Пригадую, що такі були, ще й незмінні. І як воно діє, коли до одного рахунку є дві картки?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 14:49

  chipmunk написав:Знавці, підкажіть, які тут ліміти для стягування гривні додатками інших банків, р2р, наприклад пумб? Пригадую, що такі були, ще й незмінні. І як воно діє, коли до одного рахунку є дві картки?

Ліміт іде на рахунок, а не картки до рахунку.
Ліміти однакові що тягнути, що штовхати, але коміс різна ))
Нашару мона тягнути з Пакетки до 100К/міс, свої з Хамону -- 20К/міс
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 14:51

  chipmunk написав:Знавці, підкажіть, які тут ліміти для стягування гривні додатками інших банків, р2р, наприклад пумб? Пригадую, що такі були, ще й незмінні. І як воно діє, коли до одного рахунку є дві картки?

Наразі діє сумарний ліміт на усі гривневі рахунки клієнта у розмірі 150к грн./місяць на всі операції P2P на будь-яких ресурсах. З 01.05.2025 будуть діяти ліміти згідно з "Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг" (50к/150к грн. на місяць)

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13050
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
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