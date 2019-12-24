Дякую за вашу пропозицію! Передам 🙌
Але взагалі, з подібного по АТБ ж є 100 "вітальних" бонусів, якщо ви купляєте пластик в магазині, та підв'язуєте його в застосунку)
Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 кві, 2025 11:31
Дякую за вашу пропозицію! Передам 🙌
Але взагалі, з подібного по АТБ ж є 100 "вітальних" бонусів, якщо ви купляєте пластик в магазині, та підв'язуєте його в застосунку)
Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
Додано: Вів 22 кві, 2025 18:03
кешбек за поповнення картки ізіпей
Двічі поповнював картку РЄД через термінал ізіпей, однак акціонний кешбек не отримав.
Був авторізований в сисетмі ізіпей.
В чому може бути проблема?
Додано: Вів 22 кві, 2025 18:25
Бонуси за акцією "КЕШБЕК 0.5% за поповнення карток SENSE BANK" нараховуються виключно для клієнтів, які вперше проходять авторизацію через EasyID в EasyPay (за допомогю Дія), в період дії акції. Якщо ви проходили авторизацію раніше, або ж були просто авторизовані за номером телефону - в такому випадку, бонуси не будуть зараховані.
У разі, якщо ви впевнені, що повністю виконали умови акції, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Додано: Сер 23 кві, 2025 11:28
Re: Sense Bank
Дуже дякую представниці банку Валерії за вичерпну відповідь та розв"язання мого питання !
Додано: Сер 23 кві, 2025 21:51
Додано: П'ят 25 кві, 2025 16:12
Re: Sense Bank
Їхні термінали дуже прискіпливі до нових купюр.
Сьогодні закінчується акція до дня книги - отримав назад 36% горіхами за купівлю в "старого лева".
Додано: Пон 28 кві, 2025 14:20
Re: Sense Bank
Знавці, підкажіть, які тут ліміти для стягування гривні додатками інших банків, р2р, наприклад пумб? Пригадую, що такі були, ще й незмінні. І як воно діє, коли до одного рахунку є дві картки?
Додано: Пон 28 кві, 2025 14:49
Ліміт іде на рахунок, а не картки до рахунку.
Ліміти однакові що тягнути, що штовхати, але коміс різна ))
Нашару мона тягнути з Пакетки до 100К/міс, свої з Хамону -- 20К/міс
Додано: Пон 28 кві, 2025 14:51
Наразі діє сумарний ліміт на усі гривневі рахунки клієнта у розмірі 150к грн./місяць на всі операції P2P на будь-яких ресурсах. З 01.05.2025 будуть діяти ліміти згідно з "Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг" (50к/150к грн. на місяць)
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
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