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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 кві, 2025 15:52
Sense Bank написав: chipmunk написав:
Знавці, підкажіть, які тут ліміти для стягування гривні додатками інших банків, р2р, наприклад пумб? Пригадую, що такі були, ще й незмінні. І як воно діє, коли до одного рахунку є дві картки?
Наразі діє сумарний ліміт на усі гривневі рахунки клієнта у розмірі 150к грн./місяць на всі операції P2P на будь-яких ресурсах. З 01.05.2025 будуть діяти ліміти згідно з "Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг" (50к/150к грн. на місяць)
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
50к/150к грн. на місяць це 50к р2р / 150к ІВАN?
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Додано: Пон 28 кві, 2025 15:56
novichok написав:
50к/150к грн. на місяць це 50к р2р / 150к ІВАN?
Ні, ліміт загальний на всі типи операцій переказів. Розмір ліміту буде встановлено по кожному клієнту індивідуально, в залежності від категорії ризиковості (стандартно 50к/150к грн.). Ознайомитись з встановленим лімітом можна буде у мобільному застосунку, з 01.05.2025
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Додано: Пон 28 кві, 2025 16:12
Sense Bank написав:
Розмір ліміту буде встановлено по кожному клієнту індивідуально, в залежності від категорії ризиковості (стандартно 50к/150к грн.)
А чому 50/150, чому не 200/300 або 500/700? Це якісь норми витрат згідно якоїсь рекомендації фізіологов, терапевтів, може психологів або фінконсультантів з Неньки або Америки чи Європи? Відомі люди, чи може згідно Конституції?
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Додано: Пон 28 кві, 2025 16:18
Amethyst написав:
А чому 50/150, чому не 200/300 або 500/700?
Задающему такие провокационные вопросы могут организовать и 5. Или 0. Действительно, почему бы и нет?
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Додано: Пон 28 кві, 2025 16:26
moveton написав: Amethyst написав:
А чому 50/150, чому не 200/300 або 500/700?
Задающему такие провокационные вопросы могут организовать и 5. Или 0. Действительно, почему бы и нет?
Ну це вже фашизм чи комунізм якийсь
Де заХист приватної власності згідно Конституції?
І будь які обмеження повинні мати терміни, які постійно (пере)затверджують, обговорюють, доводять.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 16:40
Amethyst написав:
Де заХист приватної власності згідно Конституції?
Так личные деньги никто пока не ограничивает. А деньги, добровольно зачем-то врученные банку - это уже деньги банка и он их, согласно Конституции, охраняет, как свои. Например, комисом до 30% за выдачу клиенту даже через СЭП. А когда-то подарить 15% VAB, чтобы забрать своё до его банкротства, казалось грабежом...
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Додано: Пон 28 кві, 2025 16:48
Мда...малозрозумілі обмеження.
Натомість індивідуальний підхід до кожного (кому 50, кому 150). Солідний банк, захмарні суми (облігації теж туди) на перекази,ще спробуй нашкребти таки шалені гроші.
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novichok
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