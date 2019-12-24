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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1400140114021403

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 15:52

  Sense Bank написав:
  chipmunk написав:Знавці, підкажіть, які тут ліміти для стягування гривні додатками інших банків, р2р, наприклад пумб? Пригадую, що такі були, ще й незмінні. І як воно діє, коли до одного рахунку є дві картки?

Наразі діє сумарний ліміт на усі гривневі рахунки клієнта у розмірі 150к грн./місяць на всі операції P2P на будь-яких ресурсах. З 01.05.2025 будуть діяти ліміти згідно з "Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг" (50к/150к грн. на місяць)

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️

50к/150к грн. на місяць це 50к р2р / 150к ІВАN?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 15:56

  novichok написав:50к/150к грн. на місяць це 50к р2р / 150к ІВАN?

Ні, ліміт загальний на всі типи операцій переказів. Розмір ліміту буде встановлено по кожному клієнту індивідуально, в залежності від категорії ризиковості (стандартно 50к/150к грн.). Ознайомитись з встановленим лімітом можна буде у мобільному застосунку, з 01.05.2025

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 16:12

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Розмір ліміту буде встановлено по кожному клієнту індивідуально, в залежності від категорії ризиковості (стандартно 50к/150к грн.)
А чому 50/150, чому не 200/300 або 500/700? Це якісь норми витрат згідно якоїсь рекомендації фізіологов, терапевтів, може психологів або фінконсультантів з Неньки або Америки чи Європи? Відомі люди, чи може згідно Конституції?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 16:18

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:А чому 50/150, чому не 200/300 або 500/700?

Задающему такие провокационные вопросы могут организовать и 5. Или 0. Действительно, почему бы и нет? :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 16:26

  moveton написав:
  Amethyst написав:А чому 50/150, чому не 200/300 або 500/700?

Задающему такие провокационные вопросы могут организовать и 5. Или 0. Действительно, почему бы и нет? :roll:

Ну це вже фашизм чи комунізм якийсь :lol: :lol:
Де заХист приватної власності згідно Конституції?
І будь які обмеження повинні мати терміни, які постійно (пере)затверджують, обговорюють, доводять.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 16:40

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Де заХист приватної власності згідно Конституції?

Так личные деньги никто пока не ограничивает. А деньги, добровольно зачем-то врученные банку - это уже деньги банка и он их, согласно Конституции, охраняет, как свои. Например, комисом до 30% за выдачу клиенту даже через СЭП. А когда-то подарить 15% VAB, чтобы забрать своё до его банкротства, казалось грабежом...
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 16:48

Мда...малозрозумілі обмеження.
Натомість індивідуальний підхід до кожного (кому 50, кому 150). Солідний банк, захмарні суми (облігації теж туди) на перекази,ще спробуй нашкребти таки шалені гроші. 8)
novichok
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